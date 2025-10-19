G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Brigada Rutieră a Capitalei a deschis un punct mobil de eliberare a…

brigada rutieră capitala
Sursa foto Brigada Rutieră București

Brigada Rutieră a Capitalei a deschis un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație pentru mașinile avariate de explozia din blocul de pe strada Calea Rahovei / Actele sunt necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service

Articole19 Oct • 3.475 vizualizări 0 comentarii

Pentru a veni în sprijinul persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră, a operaționalizat un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație, necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Până în acest moment, au fost eliberate 38 de autorizații de reparație, iar activitatea punctului mobil continuă, în funcție de solicitările cetățenilor afectați.

Pentru informații suplimentare privind procedura de constatare a avariilor sau emiterea autorizațiilor, cetățenii pot contacta Brigada Rutieră la numărul de telefon: 021.9544 – linie dedicată informării publicului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sǎnǎtǎţii, discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale: Am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare

Articole18 Oct • 5.680 vizualizări
0 comentarii

Drulă: Cred că ar putea fi de bun augur o alianţă pe partea dreaptă, pentru că aceasta este alianţa care a ţinut departe această caracatiţă pesedistă care a drenat resursele Bucureştiului / Avem şansa să facem o construcţie, împreună cu PNL şi USR Bucureşti

Articole8 Oct • 395 vizualizări
0 comentarii

Bucureştenii, invitaţi să completeze chestionarul ce privește calitatea aerului din Capitală

Articole16 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.