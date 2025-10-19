Brigada Rutieră a Capitalei a deschis un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație pentru mașinile avariate de explozia din blocul de pe strada Calea Rahovei / Actele sunt necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service
Pentru a veni în sprijinul persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră, a operaționalizat un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație, necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service.
Până în acest moment, au fost eliberate 38 de autorizații de reparație, iar activitatea punctului mobil continuă, în funcție de solicitările cetățenilor afectați.
Pentru informații suplimentare privind procedura de constatare a avariilor sau emiterea autorizațiilor, cetățenii pot contacta Brigada Rutieră la numărul de telefon: 021.9544 – linie dedicată informării publicului.
