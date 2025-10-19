G4Media.ro
Locul 11 mondial, Holger Rune, încheie anul 2025 în tenis din cauza…

Holger Rune, al optulea favorit de la Wimbledon, eliminat surprinzător de la All England Club în 2025.
Holger Rune / Sursa foto: captură YouTube

Locul 11 mondial, Holger Rune, încheie anul 2025 în tenis din cauza unei accidentări / Sezonul următor, pus sub semnul întrebării

Sportz19 Oct • 81 vizualizări 0 comentarii

Jucătorul de tenis danez Holger Rune, locul 11 mondial, și-a încheiat sezonul 2025 prematur după ce a suferit o accidentare la tendonul lui ahile în semifinalele turneului de la Stockholm, duminică.

Pentru Rune urmează operația și o lungă perioadă de recuperare, ceea ce face ca și sezonul 2026 să fie deja serios compromis.

Danezul conducea cu 6-4, 2-2, atunci când s-a prăbușit pe teren în lacrimi, fiind nevoit să abandoneze. Examinările medicale au confirmat duminică diagnosticul grav: tendonul este complet rupt în partea proximală, potrivit L’Equipe.

„Va dura ceva timp până voi putea reveni pe teren. Este foarte greu”, a scris Rune pe Instagram, adăugând că va fi operat săptămâna viitoare, înainte de a începe o reabilitare îndelungată.

Sezonul 2025 fusese deja dificil pentru danez — un singur titlu, la Barcelona, și evoluții inconstante în turneele de Grand Slam. Acum, cu sezonul 2026 pus sub semnul întrebării, adevărata provocare pentru Holger Rune va fi să se refacă complet și să revină la cel mai înalt nivel.

