Doi migranți au murit și alți 14 sunt în stare gravă în apropierea insulei italiene Lampedusa, după ce se pare că au inhalat hidrocarburi pe o ambarcaţiune care îi transporta pe Mediterana către Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Doi migranţi au murit şi alţi 14 sunt în stare gravă aparent după inhalarea de hidrocarburi pe o ambarcaţiune care transporta pe Mediterana către Europa 85 de migranţi în apropierea insulei italiene Lampedusa, zonă unde a naufragiat o altă ambarcaţiune care avea la bord 35 migranţi, dintre care mai mult de 20 sunt daţi dispăruţi şi unul a fost găsit decedat, relatează duminică agenţiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prima ambarcaţiune, ce transporta migranţi ilegali originari din Pakistan, Eritreea şi Somalia, a fost reperată de un elicopter la aproximativ 16 mile nautice în largul insulei Lampedusa. Migranţii au fost recuperaţi de acolo de Garda de Coastă italiană şi transportaţi pe insula Lampedusa, unde 14 dintre ei au fost internaţi în stare gravă, trei sunt intubaţi, din cauza inhalării de hidrocarburi, ce pare a fi cauza decesului a doi migranţi care călătoreau în cala navei.

Într-un incident separat, o altă ambarcaţiune, care transporta 35 de migranţi, a naufragiat în aceeaşi zonă. Garda de Coastă italiană a salvat 11 migranţi, dintre care patru minori neînsoţiţi, şi a recuperat cadavrul unei femei însărcinate, iar ceilalţi migranţi clandestini care se aflau la bordul ambarcaţiunii sunt daţi dispăruţi.

Insula Lampedusa, situată între Sicilia şi coasta Africii de Nord, continuă să se confrunte cu o presiune migratorie puternică şi a devenit unul dintre principalele puncte de sosire pentru ambarcaţiunile care aduc în Europa migranţi ilegali din Africa şi Orientul Mijlociu.

Anul acesta au debarcat în Italia circa 56.000 de migranţi veniţi pe ruta central-mediteraneană şi aproximativ 55.000 în aceeaşi perioadă a anului trecut.