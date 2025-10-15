Gazul rusesc păstrează o cotă de piaţă de 19% în Europa, în pofida restricţiilor UE, susține vicepremierul rus Alexander Novak

Ponderea gazului rusesc în balanţa energetică a Europei, deşi s-a redus la jumătate în ultimii ani, rămâne undeva la 19%, în pofida restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, a declarat miercuri vicepremierul rus, Alexander Novak, transmite agenția de știri Itar Tass, citată de Agerpres.

„Ei (-UE – n.r.) au decis să limiteze livrările de gaz rusesc către ţările europene. În prezent, livrările de gaz s-au redus. În timp ce gazul rusesc reprezenta anterior aproximativ 44% din importurile totale ale Europei, astăzi, în cadrul importurilor totale, acesta rămâne la aproximativ 19%. Cu alte cuvinte, s-a înjumătăţit”, a spus Alexander Novak, la forumul Săptămâna Energiei Ruse.

Vicepremierul rus a adăugat că tendinţele negative din economiile ţărilor europene sunt o consecinţă directă a refuzului lor de a utiliza gazul rusesc.

Cu toate acestea, chiar şi în condiţiile actuale, Rusia este gata să crească livrările de gaz către Europa, dacă va fi făcută o astfel de solicitare, a remarcat Novak. „Asistăm la stagnarea economiei Europei în prezent. În ţările care au refuzat gazul rusesc, cum ar fi Germania, acest lucru a dus, printre altele, la închiderea uzinelor de procesare a gazelor şi a instalaţiilor petrochimice”, a spus Novak.

Întrebat de jurnalişti dacă Rusia este pregătită să crească livrările de gaze către UE, dacă i se solicită, Novak a remarcat: „Rusia a funcţionat întotdeauna pe baza faptului că suntem pregătiţi şi deschişi la dialog”. El a adăugat că orice creştere ar trebui să aibă loc „în condiţii reciproc avantajoase, pe bază de parteneriat”.