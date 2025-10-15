G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Gazul rusesc păstrează o cotă de piaţă de 19% în Europa, în…

iOS 17.4, actualizare, iphone, apple
Foto: Dreamstime

Gazul rusesc păstrează o cotă de piaţă de 19% în Europa, în pofida restricţiilor UE, susține vicepremierul rus Alexander Novak

Articole15 Oct • 61 vizualizări 0 comentarii

Ponderea gazului rusesc în balanţa energetică a Europei, deşi s-a redus la jumătate în ultimii ani, rămâne undeva la 19%, în pofida restricţiilor impuse de Uniunea Europeană, a declarat miercuri vicepremierul rus, Alexander Novak, transmite agenția de știri Itar Tass, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Ei (-UE – n.r.) au decis să limiteze livrările de gaz rusesc către ţările europene. În prezent, livrările de gaz s-au redus. În timp ce gazul rusesc reprezenta anterior aproximativ 44% din importurile totale ale Europei, astăzi, în cadrul importurilor totale, acesta rămâne la aproximativ 19%. Cu alte cuvinte, s-a înjumătăţit”, a spus Alexander Novak, la forumul Săptămâna Energiei Ruse.

Vicepremierul rus a adăugat că tendinţele negative din economiile ţărilor europene sunt o consecinţă directă a refuzului lor de a utiliza gazul rusesc.

Cu toate acestea, chiar şi în condiţiile actuale, Rusia este gata să crească livrările de gaz către Europa, dacă va fi făcută o astfel de solicitare, a remarcat Novak. „Asistăm la stagnarea economiei Europei în prezent. În ţările care au refuzat gazul rusesc, cum ar fi Germania, acest lucru a dus, printre altele, la închiderea uzinelor de procesare a gazelor şi a instalaţiilor petrochimice”, a spus Novak.

Întrebat de jurnalişti dacă Rusia este pregătită să crească livrările de gaze către UE, dacă i se solicită, Novak a remarcat: „Rusia a funcţionat întotdeauna pe baza faptului că suntem pregătiţi şi deschişi la dialog”. El a adăugat că orice creştere ar trebui să aibă loc „în condiţii reciproc avantajoase, pe bază de parteneriat”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Exportatorii indieni de textile se reorientează în Europa şi oferă reduceri pentru a contracara tarifele vamale americane

Articole14 Oct • 797 vizualizări
1 comentariu

Bursele europene închid în scădere accentuată după ameninţările lui Trump privind taxe pentru China

Articole11 Oct • 318 vizualizări
0 comentarii

Atacurile ruseşti asupra infrastructurii de gaze din Ucraina vor avea repercusiuni în toată Europa – analiză

Articole9 Oct • 1.264 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.