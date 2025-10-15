Palestinienii îşi fac campanie în Europa: Autoritatea Palestiniană îşi va trimite reprezentanţii în mai multe ţări europene, pentru a le convinge să recunoască statul Palestina

Autoritatea Palestiniană îşi va trimite reprezentanţii în mai multe ţări europene, pentru a le convinge să recunoască statul Palestina, a declarat miercuri fostul premier Mohammed Shtayyeh, în prezent emisar al preşedintelui Autorităţii, Mahmoud Abbas, citat de AFP, transmite Agerpres.

După o întrevedere cu ministrul elveţian de externe, Ignazio Cassis, Shtayyeh a declarat presei, la sediul ONU din Geneva, că urmează să meargă în Olanda şi Austria, pentru demersuri similare. O altă delegaţie va ajunge în ţările baltice, iar Abbas – în Italia şi Germania.

Regatul Unit, Australia, Canada şi Portugalia au recunoscut oficial statul palestinian în 21 septembrie, iar după o zi au făcut acelaşi pas şi alte ţări, inclusiv Franţa.

Israelul a condamnat aceste decizii şi a ameninţat că va reacţiona prin extinderea colonizării evreieşti în Cisiordania ocupată.

„Există deci 34 de ţări care nu au recunoscut încă Palestina. Suntem pur şi simplu în contact cu aceste ţări pentru a le îndemna să treacă la fapte şi să se alăture ţărilor care recunosc Palestina, nu celor care nu o recunosc”, a arătat Shtayyeh.

El a apreciat că rolul Elveţiei este „important şi crucial”, deoarece acolo se află sediile agenţiilor ONU, iar ţara este depozitara Convenţiilor de la Geneva.

Marţi, o coaliţie a societăţii civile cu mai multe organizaţii neguvernamentale şi cu politicieni a lansat oficial o iniţiativă populară în Elveţia, pentru recunoaşterea statului palestinian. Dacă va reuşi să strângă 100.000 de semnături în 18 luni, va urma un referendum prin care elveţienii vor decide în această chestiune, iar rezultatul va fi obligatoriu pentru autorităţi dacă se întruneşte majoritatea electoratului şi majoritatea celor 26 de cantoane. Textul propus cere înscrierea în Constituţia federală a recunoaşterii „Palestinei ca stat suveran şi independent”.

În același timp, Muhammad Al-Hindi, secretar general adjunct al Jihadului Islamic Palestinian (PIJ), a declarat, marți, pe canalul Al-Jazeera (Qatar) că Hamas și PIJ nu au acceptat să se dezarmeze. Dimpotrivă, a spus el, ambele organizații au declarat în mod constant că dezarmarea nu a fost niciodată discutată în timpul negocierilor. El a afirmat că armele lor nu vor fi predate înainte de înființarea unui stat palestinian.

Al-Hindi a spus că negocierile au fost purtate între americani și israelieni, iar mediatorii s-au limitat la a transmite informații către Hamas și facțiunile de rezistență. El a adăugat că președintele american Donald Trump „a negociat cu el însuși” și că nu înțelege istoria, credințele sau cultura regiunii. Potrivit lui Al-Hindi, Trump nu-i pasă de palestinieni, „tot ce-l interesează sunt afacerile și investițiile; unii oameni sunt așa”.