Autoritatea Vamală Română, controlată de Curtea de Conturi privind cheltuielile pentru investiții
Pixuri în valoare de 714.000 lei, susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de inspectorii vamali din Constanţa într-un container din China

Vameşii constănţeni au descoperit într-un container sosit din China aproximativ 564.000 de pixuri din material plastic, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru o marcă protejată la nivel internaţional, valoarea acestora fiind de 714.000 lei, transmite Agerpres.

„Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud – Direcţia Regională Vamală Bucureşti au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparţinând unei societăţi comerciale cu sediul în Voluntari – Ilfov. Ca urmare a controlului, inspectorii vamali au descoperit aproximativ 564.000 bucăţi pixuri din material plastic, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru o marcă protejată la nivel internaţional. Valoarea totală a bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul de vânzare cu amănuntul al unui produs original, este de aproximativ 714.000 lei”, se arată într-un comunicat al Autorităţii Vamale Române (AVR), transmis miercuri AGERPRES.

Instituţia menţionează că, în conformitate cu reglementările naţionale şi europene privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, a reţinut bunurile susceptibile de a fi contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

„Autoritatea Vamală Română reafirmă angajamentul său ferm în combaterea contrabandei, a fraudei vamale şi a oricărei forme de trafic ilicit, prin acţiuni coordonate şi verificări riguroase în punctele vamale şi zonele de risc”, se mai arată în comunicat.

