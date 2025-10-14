O vânzare masivă de criptomonede a șters peste 19 miliarde de dolari / Două conturi care au pariat împotriva pieței au câștigat 160 de milioane de dolari, stârnind speculații privind informații privilegiate

Anunțul surprinzător al președintelui Trump privind aplicarea unor tarife de 100% împotriva Chinei, vineri, a declanșat o vânzare de criptomonede care a șters peste 19 miliarde de dolari din pozițiile cu efect de levier. Două conturi care au pariat împotriva pieței cu câteva minute înainte de apariția știrii au obținut însă un câștig de 160 de milioane de dolari, scrie The Wall Street Journal.

Bitcoin a scăzut cu 12%, forțând lichidări care au declanșat și mai multe vânzări, împingând prețurile în jos. Token-urile mai puțin populare au înregistrat scăderi de până la 80%. CoinGlass, o platformă de date criptografice, a remarcat că amploarea vânzării este probabil subestimată, deoarece multe platforme nu publică date privind lichidările.

Deși criptomonedele au mai înregistrat scăderi și în trecut, analiștii au afirmat că declinul brusc a scos la iveală efectul de levier extrem care a alimentat o creștere de câteva luni, care a început după alegerea la Casa Albă a unei administrații considerate favorabile industriei crypto.

Scăderea de săptămâna trecută evidențiază, de asemenea, cât de strâns legate sunt acum aceste piețe de geopolitică și modul în care prețurile lor răspund la deciziile politice ale unei administrații ai cărei membri dețin participații importante în chiar activele pe care le afectează. Tokenul pentru World Liberty Financial, un proiect crypto susținut de președintele Trump și cei trei fii ai săi, a scăzut cu peste 30% vineri.

Înainte de vânzare, două conturi de pe Hyperliquid, o bursă descentralizată care permite investitorilor să facă pariuri cu efect de levier pe prețurile viitoare ale criptomonedelor, au plasat pariuri masive că bitcoin și ether vor scădea. La sfârșitul zilei de vineri, pozițiile au fost închise cu un profit de 160 de milioane de dolari.

Momentul tranzacțiilor – ultima dintre ele fiind plasată cu doar un minut înainte de anunțul lui Trump privind tarifele – a stârnit speculații pe rețelele sociale că acestea ar fi putut fi bazate pe informații privilegiate. Cu toate acestea, pariurile au fost plasate după ce Beijingul a anunțat noi restricții privind exportul de minerale rare – o măsură care a determinat în cele din urmă răspunsul lui Trump privind tarifele.

Identitatea traderului sau a traderilor rămâne necunoscută. Hyperliquid nu a răspuns la o solicitare de comentarii.