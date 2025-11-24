Ascultă articolul

Banca virtuală britanică Revolut a confirmat luni că a atins o valorizare de 75 de miliarde de dolari (65 de miliarde de euro) în urma unei vânzări secundare de acțiuni, cu participarea gigantului american de cipuri electronice Nvidia, potrivit BFM TV.

Revolut a anunțat în septembrie că a lansat un proces care permite angajaților săi să vândă acțiuni. O sursă apropiată companiei a anunțat atunci AFP această nouă evaluare, care însă nu a fost confirmată oficial.

Compania a anunțat luni într-un comunicat „finalizarea” acestei operațiuni „care evaluează compania la 75 de miliarde de dolari” și care a inclus în special „o investiție din partea NVentures (divizia de capital de risc a Nvidia)”, cu care spune că dorește să colaboreze în special în domeniul inteligenței artificiale (IA).

Este un salt față de evaluarea de 45 de miliarde anunțată de Revolut în august 2024, în cadrul unei vânzări secundare anterioare.

Printre principalii investitori în această nouă vânzare se numără și fondurile de investiții americane Coatue, Greenoaks, Dragoneer și Fidelity Management & Research, a precizat Revolut.

Compania, care dorește să concureze cu giganții mondiali din acest sector, și-a dublat profitul net anul trecut, ajungând la 790 de milioane de lire sterline (896 de milioane de euro), datorită numărului tot mai mare de clienți: peste 65 de milioane.

Revolut, lansată în 2015, țintește 100 de milioane de clienți în 100 de țări, dar creșterea sa fulminantă i-a adus și critici în ultimii ani cu privire la capacitatea sa de a se conforma reglementărilor financiare, în special pentru a combate frauda sau spălarea de bani.

Grupul a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că va investi aproximativ 13 miliarde de dolari în întreaga lume în următorii cinci ani, prevăzând crearea a 10.000 de noi locuri de muncă, dublându-și astfel numărul de angajați.

Această sumă include o investiție de un miliard de euro în Franța, deja anunțată în luna mai, odată cu instalarea la Paris a sediului său pentru Europa de Vest, de unde va supraveghea, printre altele, Spania, Italia, Germania și Irlanda.