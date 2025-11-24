Home » Sportz » Povestea dublei descalificări McLaren: Cum a încercat echipa să evite penalizarea lui Lando Norris

24 nov. 2025
2622
Povestea dublei descalificări McLaren: Cum a încercat echipa să evite penalizarea lui Lando Norris
Lando Norris/ Sursa foto: George Hitchens/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa / Hepta/Mediafax Foto
Weekendul din Las Vegas s-a transformat într-unul de coșmar pentru McLaren, după ce FIA a anulat rezultatele echipei „papaya” pentru încălcarea regulamentului. Echipa din Woking a încercat până în ultimul moment să evite descalificarea lui Lando Norris, liderul ierarhiei mondiale.

După cursa din Las Vegas, în timpul inspecțiilor tehnice, delegatul FIA Jo Bauer a descoperit că „placa aflată sub podeaua ambelor monoposturi McLaren era prea uzată”.

Măsurătorile repetate efectuate în prezența oficialilor FIA și McLaren au arătat valori de 8,88 mm și 8,93 mm, suficiente pentru descalificare.

Regulile în această privință sunt stricte, iar circumstanțele atenuante rareori contează.

A fost și cazul McLaren, echipă care a încercat din răsputeri să schimbe verdictul FIA și să recupereze punctele pierdute de Norris.

Echipa din Woking a încercat să dovedească faptul că uzura planșei de sub podea (sub limita de 9 milimetri) a fost provocată de condițiile de cursă și nu de o vină a inginerilor.

McLaren a dat vina pe următorii factori: stare dificilă de concurs a pistei din Las Vegas, sărituri agresive ale monoposturilor și rulaj limitat din cauza steagurilor roșii din antrenamente.

Acestea toate, la un loc, ar fi dus la o accelerare a uzurii planșei.

McLaren a încercat și argumentul deteriorării accidentale: anomalii în comportamentul suspensiei, dar și faptul că încălcarea a fost mai mică față de alte cazuri din trecut, informează total-motorsport.com.

Comisarii de cursă nu au luat în calcul aceste variante ale McLaren, iar dubla descalificare a rămas în picioare.

De altfel, FIA a verificat toate monoposturile care au terminat în puncte la GP-ul din Las Vegas, iar singurele care încălcau regulamentele au fost cele McLaren.

Regulamentul tehnic nu ține cont nici de intenție și nici de context: respectiva piesă a încălcat regulamentul, iar verdictul a fost unul cât se poate de logic, este de părere FIA.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  11. Carlos Sainz (Williams) 48
  12. Oliver Bearman (Haas) 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 431
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 378
  5. Williams 121
  6. Racing Bulls 90
  7. Haas 73
  8. Aston Martin 72
  9. Kick Sauber 68
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

