Doi români au fost fotografiați alergând pe una din pistele aeroportului din Köln, vineri seară. Cei doi fugeau, conform detaliilor date pe mai multe conturi de Facebook.

„Cât de prost trebuie să fii, să faci asta și să crezi că va funcționa! Asta nu te va ajuta să urci în avion, ci te va face să fii arestat sau, și mai rău, să fii înghițit de un motor”, a scris cineva pe o pagină de Facebook dedicată însoțitorilor de bord.

În ciuda porților închise și a motoarelor în funcțiune ale avionului, cei doi români au reușit să pătrundă fără autorizație pe pista aeroportului, scrie cotidianul german Bild.

Se pare că cei doi români au încercat să prindă din urmă zborul Wizz-Air W43262 care a plecat spre București, având programarea pentru21:30. Românii au fugit spre pista de la Terminalul 1.

Securitatea aeroportului i-a oprit la scurt timp după aceea.

Intrarea neautorizată a unui aeroport activ reprezintă o încălcare gravă a reglementărilor privind siguranța aeriană și poate implica proceduri penale și amenzi mari, precizează jurnaliștii germani.

Filmarea cu cei doi români s-a răspândit ulterior rapid pe rețelele de socializare.