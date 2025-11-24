Home » Analize » Rivalitatea între Marco Rubio și JD Vance în interiorul Casei Albe transformă în haos negocierile pentru pace în Ucraina. Miza: alegerile prezidențiale din SUA din 2028

24 nov. 2025
Rivalitatea între Marco Rubio și JD Vance în interiorul Casei Albe transformă în haos negocierile pentru pace în Ucraina. Miza: alegerile prezidențiale din SUA din 2028
Foto: Yuri Gripas/ABACAPRESS.COM via Mediafax Foto
Rivalitatea din Administrația Trump între secretarul de Stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance a transformat negocierile de pace din Ucraina într-un haos, pe măsură ce lupta pentru influență se intensifică, arată analize publicate de Axios, Sky News și Bild. Miza acestei lupte nu este doar direcția politică externă actuală a Statelor Unite, ci și cursa pentru succesiunea președintelui Trump la alegerile prezidențiale din 2028, ambii politicieni fiind considerați potențiali candidați ai Partidului Republican.

În centrul acestui conflict mocnit se află propunerea de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. De o parte, se află emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, susținut de vicepreședintele JD Vance. Witkoff, un miliardar imobiliar prieten cu Trump și care are zero experiență politică și diplomatică, a elaborat planul împreună cu emisarul special al lui Vladimir Putin – Kiril Dimitriev.

Witkoff a atras atenția publicului în ultima vreme prin declarații pro-ruse și aprecieri entuziaste despre întâlnirile sale cu dictatorul rus Vladimir Putin.

De cealaltă parte este Marco Rubio, secretar de Stat și Consilier pentru Securitate Națională, cunoscut ca fiind un oponent de lungă durată al lui Putin. Deși s-a aliniat cu Trump, Rubio reprezintă o aripă mai tradiționalistă a Partidului Republican, susținând NATO și opunându-se Rusiei și Chinei, diferit de linia mai naționalistă și puternic izolaționistă în politica externă promovată de Vance și de miliardarii tech precum Peter Thiel și Elon Musk.

Diferențele ideologice și lupta pentru putere s-au manifestat public în modul în care planul de pace a fost comunicat public. Imediat după ce documentul a devenit public, grație dezvăluirilor din publicația americană Axios, secretarul de Stat Rubio nu l-a susținut în totalitate, ci l-a catalogat pe o rețea socială drept o simplă „listă de idei posibile”, semnalând o distanță vizibilă față de Witkoff.

Adevăratul scandal a izbucnit în urma unei conferințe de presă, unde un grup de senatori a declarat că Rubio le-ar fi mărturisit, în privat, că planul de 28 de puncte nu era altceva decât o „listă de dorințe a Rusiei”. Această dezvăluire a generat critici atât de puternice la adresa planului, încât Rubio a fost nevoit să intervină public printr-o postare pe X, susținând că, de fapt, planul fusese elaborat de SUA, încorporând idei atât din Rusia, cât și din Ucraina.

Credibilitatea declarațiilor ulterioare ale lui Rubio rămâne sub semnul întrebării, în lumina afirmațiilor inițiale ale senatorilor, care au scos la iveală fisurile din echipa de negociere. Vicepreședintele JD Vance, un susținător fervent al planului, a intervenit la rândul său, respingând „orice critică” adusă celor 28 de puncte, sporind tensiunea internă.

Rolul lui JD Vance în elaborarea planului este considerat evident de analiștii Sky News, deoarece elementele planului de pace în 28 de puncte care fac referire la cedarea de teritorii ucrainene sunt aproape identice cu o propunere pe care acesta a avansat-o în vara anului 2024, înainte de victoria lui Trump. Poziția lui Vance în privința Ucrainei a înclinat constant spre a chestiona utilitatea conflictului. El dorește ca situația din Ucraina să fie „încheiată și rezolvată rapid,” știind că baza MAGA, pe care se bazează pentru alegerile 2028, acordă o importanță mai mică Ucrainei și se concentrează pe problemele interne.

Rivalitatea dintre Rubio și Vance este încurajată chiar de președintele Trump, care alimentează speculațiile cu remarci publice precum „JD sau Marco…?”, transformând negocierile externe într-o scenă de testare pentru viitorul Partidului Republican. În timp ce planul poartă amprenta lui Vance, Marco Rubio este cel care s-a aflat la Geneva pentru a negocia detaliile cu ucrainenii și europenii.

În echipa de negociere un nume important de urmărit este Secretarul Armatei, Dan Driscoll. Este unul dintre civilii de top din Pentagon și e apropiat de JD Vance. Cei doi au fost colegi la Yale. Driscoll a fost trimis de Trump să-i prezinte planul de 28 de puncte președintelui Zelenski la Kiev. Există speculații că ar putea chiar să îl înlocuiască pe actualul Secretar al Apărării, potrivit New York Post.

O pierdere pentru Ucraina și Europa este plecarea anunțată în ianuarie a trimisului special pentru Ucraina, generalul în rezervă Keith Kellogg, respectat de Zelenski și de țările europene. El a fost din ce în ce mai marginalizat în negocieri și, deși avea o linie directă cu președintele, s-a luptat să obțină susținere din partea lui Rubio. Odată cu retragerea sa, un aliat cheie al părții europene părăsește Casa Albă, lăsând câmp liber luptei interne pentru putere.

