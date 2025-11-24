Ascultă articolul

Dubla descalificare din garajul McLaren a deschis larg calea pentru un posibil al cincilea titlu mondial consecutiv pentru Max Verstappen. Mai sunt două Grand Prix-uri în Formula 1, sezonul 2025, iar presiunea mare este pe echipa „papaya”. „Situația este cea care este…”, spune Oscar Piastri, vizibil descumpănit după ce McLaren a plecat cu zero puncte din Las Vegas.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Echipa de la Woking are parte de un final de sezon în care titlul se joacă la limită: de la avantajul uriaș avut de Piastri față de Verstappen (104 puncte în vară) acum nu a mai rămas nimic: cei doi se află la egalitate în ierarhie.

Olandezul se găsește la doar 24 de puncte în urma lui Lando Norris, iar orice scenariu este posibil pentru ultimele două curse: Qatar (30 noiembrie) și Abu Dhabi (7 decembrie).

Piastri a încheiat pe locul 4 Marele Premiu din Las Vegas, dar descalificarea l-a lăsat cu zero puncte. Lucru valabil și pentru coechipierul Lando Norris.

Cele două monoposturi au fost descalificate după ce blocurile antiderapante ale monoposturilor lor au fost găsite sub limita minimă impusă de regulament.

„Voi aborda următoarele două săptămâni încercând să fiu cât mai pregătit posibil și să am cele mai bune weekenduri posibile.

Ar fi frumos să obțin niște rezultate bune pentru a încheia anul. Situația campionatului este ceea ce este. Vom vedea ce pot face”, transmite Piastri, vizibil afectat de parcursul modest din ultimele luni.

„Este dezamăgitor să terminăm acest weekend fără puncte, după o descalificare nefericită. Căutăm mereu modalități de a îmbunătăți performanța, dar de data aceasta nu am reușit”, a completat australianul în vârstă de 24 de ani.

„Este frustrant să pierzi atât de multe puncte… Ne străduim mereu să obținem cât mai multă performanță posibil, dar astăzi nu am reușit să găsim echilibrul potrivit”, a admis Andrea Stella, directorul McLaren, cel care și-a cerut scuze față de piloții săi pentru descalificarea de la Las Vegas.

Max Verstappen, care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 366 George Russell (Mercedes) 294 Charles Leclerc (Ferrari) 226 Lewis Hamilton (Ferrari) 152 Kimi Antonelli (Mercedes) 137 Alexander Albon (Williams) 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49 Carlos Sainz (Williams) 48 Oliver Bearman (Haas) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 431 RedBull 391 Ferrari 378 Williams 121 Racing Bulls 90 Haas 73 Aston Martin 72 Kick Sauber 68 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1