Ascultă articolul

David Cameron, premierul britanic din perioada 2010-2016 și ministru de Externe în guvernul condus de Rishi Sunak, a dezvăluit că a fost diagnosticat și tratat pentru cancerul de prostată, informează BBC, citată de Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit într-un interviu pentru The Times că a fost diagnosticat și tratat pentru cancer de prostată.

Acesta a afirmat că a fost încurajat de soție să meargă la un control după ce au ascultat un interviu al antreprenorului Nick Jones, diagnosticat și el cu aceeași afecțiune și implicat în campanii de conștientizare.

Fostul premier a efectuat un test PSA la începutul anului, urmat de un RMN și o biopsie, investigații care au confirmat prezența unui cancer localizat. A fost supus ulterior unei terapii țintite, numită terapie focală, care folosește unde ultrasonice pentru a distruge celulele tumorale.

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer în rândul bărbaților din Marea Britanie, cu aproximativ 55.000 de cazuri noi anual.

Boala afectează în special bărbații în vârstă, riscul fiind crescut peste 75 de ani.

Ministrul Sănătății, Wes Streeting, a solicitat NHS (Serviciul Național de Sănătate) să analizeze posibilitatea reducerii vârstei minime pentru efectuarea testelor PSA, în condițiile în care, în prezent, bărbații peste 50 de ani pot solicita un astfel de test.