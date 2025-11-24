Donează aici. Susține o presă liberă.
Oscar Piastri este, cel puțin în acest moment, marele perdant al luptei pentru titlul de campion din Formula 1. Avantajul confortabil avut față de coechipierul Lando Norris și față de rivalul Max Verstappen „s-a topit”, iar acum pilotul australian este somat „să se trezească” din letargia în care a intrat de săptămâni bune.
Până la jumătatea sezonului 2025 din Formula 1 lucrurile erau cât se poate de clare: Piastri era pilotul de învins, omul „rece” care „îngheța” opoziția rivalilor.
După etapa din Olanda, Oscar avea 104 puncte (!) avans față de Verstappen. Prezentul este unul sumbru: Piastri este la egalitate cu Max și cu posibilitatea să încheie pe locul 3 în clasamentul piloților.
Andrea Stella, directorul McLaren, i-a cerut lui Oscar să se mobilizeze și să regăsească „voința de a câștiga”.
„Părerea mea este că ceea ce contează este matematica”, atrage atenția Andrea Stella pentru Sky Sports F1.
„Oscar trebuie să intre în ultimele două curse cu voința de a le câștiga și să continue de acolo”, a adăugat italianul în vârstă de 54 de ani.
„Finalul sezonului este în continuare foarte interesant și captivant. Max, Lando, Oscar și toți ceilalți vor intra în următoarea cursă gândindu-se că trebuie să câștige și să vadă ce se întâmplă mai departe”, subliniază directorul celor de la McLaren.
„Când Verstappen simte mirosul sângelui, este în cea mai bună formă a sa, poate chiar de neînvins. Norris este la fel? Vom vedea”, conchide Gpblog.com despre lupta pentru titlul din Formula 1.
Circuitul din Qatar (etapa din această săptămână) este unul care favorizează aerodinamica RedBull Racing, potrivindu-se pentru stilul agresiv al lui Verstappen.
Rămâne de văzut cum va răspunde Lando Norris, iar McLaren are nevoie să fie impecabilă după dezastrul din Las Vegas.
Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.