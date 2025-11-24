Ascultă articolul

Oscar Piastri este, cel puțin în acest moment, marele perdant al luptei pentru titlul de campion din Formula 1. Avantajul confortabil avut față de coechipierul Lando Norris și față de rivalul Max Verstappen „s-a topit”, iar acum pilotul australian este somat „să se trezească” din letargia în care a intrat de săptămâni bune.

Până la jumătatea sezonului 2025 din Formula 1 lucrurile erau cât se poate de clare: Piastri era pilotul de învins, omul „rece” care „îngheța” opoziția rivalilor.

După etapa din Olanda, Oscar avea 104 puncte (!) avans față de Verstappen. Prezentul este unul sumbru: Piastri este la egalitate cu Max și cu posibilitatea să încheie pe locul 3 în clasamentul piloților.

Andrea Stella, directorul McLaren, i-a cerut lui Oscar să se mobilizeze și să regăsească „voința de a câștiga”.

„Părerea mea este că ceea ce contează este matematica”, atrage atenția Andrea Stella pentru Sky Sports F1.

„Oscar trebuie să intre în ultimele două curse cu voința de a le câștiga și să continue de acolo”, a adăugat italianul în vârstă de 54 de ani.

„Finalul sezonului este în continuare foarte interesant și captivant. Max, Lando, Oscar și toți ceilalți vor intra în următoarea cursă gândindu-se că trebuie să câștige și să vadă ce se întâmplă mai departe”, subliniază directorul celor de la McLaren.

„Când Verstappen simte mirosul sângelui, este în cea mai bună formă a sa, poate chiar de neînvins. Norris este la fel? Vom vedea”, conchide Gpblog.com despre lupta pentru titlul din Formula 1.

Circuitul din Qatar (etapa din această săptămână) este unul care favorizează aerodinamica RedBull Racing, potrivindu-se pentru stilul agresiv al lui Verstappen.

Rămâne de văzut cum va răspunde Lando Norris, iar McLaren are nevoie să fie impecabilă după dezastrul din Las Vegas.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 366 George Russell (Mercedes) 294 Charles Leclerc (Ferrari) 226 Lewis Hamilton (Ferrari) 152 Kimi Antonelli (Mercedes) 137 Alexander Albon (Williams) 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49 Carlos Sainz (Williams) 48 Oliver Bearman (Haas) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 431 RedBull 391 Ferrari 378 Williams 121 Racing Bulls 90 Haas 73 Aston Martin 72 Kick Sauber 68 Alpine 22.

