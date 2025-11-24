Ascultă articolul

Vaccinurile împotriva virusului papiloma uman (HPV) reduc drastic riscul de cancer de col uterin, în special dacă sunt administrate la o vârstă fragedă, au declarat luni autorii unui studiu amplu realizat în Franţa, care confirmă stadiul actual al cunoştinţelor medicale din acest domeniu, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Vaccinarea anti-HPV reduce probabil cu 80% incidenţa cancerului de col uterin la persoanele care au fost vaccinate la vârsta de 16 ani sau mai devreme”, concluzionează acest studiu realizat de organizaţia Cochrane. Cochrane este o organizaţie care reuneşte numeroşi cercetători internaţionali cu scopul de a realiza studii ce vizează să devină o referinţă în ceea ce priveşte starea cunoştinţelor actuale despre un subiect anume.

Calitatea acestor cercetări se bucură de un consens larg în comunitatea medicală şi ştiinţifică, în pofida unor critici metodologice. Importanţa vaccinării anti-HPV este deja recunoscută pe plan larg, întrucât acest virus transmisibil pe cale sexuală se află la originea mai multor patologii, inclusiv, în primul rând, a cancerului de col uterin.

Numeroase ţări implementează deja programe de vaccinare a adolescenţilor, dar se lovesc frecvent de anumite reticenţe pe fondul scepticismului unor persoane faţă de vaccinare. În acest context, Cochrane, care a examinat deja acest subiect la sfârşitul anilor 2010, a publicat două noi analize ale literaturii ştiinţifice existente, întrucât multe studii noi au fost realizate între timp.

Prima analiză, care se bazează doar pe studii clinice de laborator, a concluzionat în privinţa siguranţei acestor vaccinuri, dar nu şi a eficienţei lor împotriva cancerului de col uterin, întrucât acestor studii le lipseşte o perspectivă temporală suficient de amplă.

În schimb, cea de-a doua, care a compilat peste 200 de studii realizate ulterior pentru a măsura impactul campaniilor de vaccinare, a concluzionat în mod clar că aceste vaccinuri au un efect decisiv în prevenirea apariţiei acestor tipuri de cancer. Efectul vaccinului anti-HPV este cu atât mai puternic cu cât vaccinarea se realizează mai devreme: la o vârstă mai înaintată, mulţi tineri au fost deja expuşi la virus devenind activi din punct de vedere sexual, ceea ce atenuează impactul protector al vaccinului.

În ceea ce priveşte alte tipuri de cancer – de vulvă, de anus şi de penis – asociate cu HPV, vaccinul pare eficient, însă dovezile sunt „de calitate inferioară” din cauza rarităţii acestor patologii, care au făcut obiectul unui număr mai redus de studii. La fel ca primul studiu, şi cel de-al doilea a furnizat concluzii liniştitoare în ceea ce priveşte efectele secundare: vaccinarea anti-HPV „nu este asociată cu un risc mai mare de efecte secundare pe termen lung sau de infertilitate”, au concluzionat cercetătorii.