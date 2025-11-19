STUDIU Aproape 70% dintre copiii de 10-14 ani joacă zilnic jocuri online / Un copil din trei a consumat alcool, iar 13% au fumat cel puţin o dată / Riscul consumului de droguri, ridicat la copiii care se percep foarte săraci sau foarte bogaţi

Aproape 70% dintre copiii de 10-14 ani joacă zilnic jocuri online, un copil din trei a consumat alcool, iar 13% au fumat cel puţin o dată. În plus, copiii care au fumat sau au consumat alcool declară că primul contact a avut loc în jurul vârstei de 10 ani, iar adicţiile digitale sunt deja parte din viaţa lor cotidiană — 69% dintre copii joacă zilnic jocuri online, iar 8% joacă zilnic jocuri în care se pot câştiga sau pierde bani, potrivit unui studiu realizat de World Vision România, transmite News.ro.

Studiul a analizat consumul de alcool, fumat, droguri, substanţe etnobotanice, jocuri online şi jocuri de noroc şi a evaluat factorii de risc socio-emoţionali relevanţi.

În ceea ce priveşte consumul de alcool, rezultetele arată:

30% dintre copiii 10–14 ani au consumat alcool cel puţin o dată.

19% au consumat în ultimul an; 8% în ultima lună; 1% consumă frecvent.

8% au experimentat starea de ebrietate.

Prezenţa unei persoane apropiate care consumă excesiv triplează riscul consumului frecvent.

În ceea ce priveşte fumatul, rezultatele arată:

13% au fumat cel puţin o dată.

Prevalenţa creşte abrupt: 6% la 10 ani, 27% la 14 ani.

Ţigările electronice sunt folosite de 18% dintre copiii care fumează la 14 ani.

Riscul este mai mare în familiile monoparentale şi în cele în care copiii sunt crescuţi de bunici.

Potrivit studiului, referitor la consumul de droguri, 1% dintre participanţi au precizat că au consumat marijuana/haşiş, debutul mediu fiind la 10 ani, iar 3,4% au consumat droguri de mare risc.

”Probabilitatea consumului este dublă la copiii care se percep foarte săraci sau foarte bogaţi”, se arată în comunicatul de presă.

1,1% au consumat etnobotanice; riscul este de zece ori mai mare în rândul celor care se percep mult mai săraci.

Jocuri online şi jocuri de noroc:

69% joacă zilnic jocuri online.

8% joacă zilnic jocuri în care se pot pierde sau câştiga bani; la 14 ani procentul ajunge la 12%.

Jocurile de noroc sunt de cinci ori mai frecvente la copiii care se percep mult mai săraci decât colegii lor.

”Analizele statistice au arătat corelaţii semnificative între comportamentele adictive – un copil expus unui tip de risc are probabilitate mult mai mare să manifeste şi alte comportamente nocive, faptul indicând vulnerabilităţi emoţionale şi lipsa unor factori de protecţie”, au mai transmis realizatorii studiului.

Studiul a utilizat un chestionar adaptat din instrumentele internaţionale ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Colectarea datelor s-a realizat în regim CAWI, online, asigurându-se anonimatul răspunsurilor. Link-ul de completare securizat a fost distribuit copiilor prin unităţile şcolare care au acceptat participarea la studiu. Chestionarul a fost adresat exclusiv copiilor cu vârste cuprinse între 10-14 ani împliniţi.

Cu un eşantion de 2.849 de respondenţi, studiul este reprezentativ pentru populaţia şcolară a României, din mediul urban şi rural, cu vârste cuprinse între 10-14 ani cu o marjă de eroare de +/-2% pentru un interval de încredere de 95%.