Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face…

Sursa foto: Pixabay

Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face şi prin semnătură electronică, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor

Articole19 Noi 0 comentarii

Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face şi prin semnătură electronică, fără ca părţile implicate în dosare civile să mai fie nevoite să meargă la instanţă şi să semneze olograf, pe fiecare pagină, „conform cu originalul”.

Legea iniţiată de deputaţii USR Oana Murariu şi Alexandru Dimitriu a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi mai este nevoie doar de promulgarea actului normativ pentru ca măsura să intre în vigoare, transmite News.ro.

”Eliminăm o prevedere absurdă, care le cerea românilor implicaţi în procese să se deplaseze la instanţă pentru a semna olograf o copie, pe care au trimis-o anterior electronic. Ce înseamnă, concret, această măsură? Mai puţină birocraţie şi timp pierdut în instanţe, costuri reduse pentru cetăţeni şi profesionişti, o justiţie mai accesibilă şi mai eficientă, un pas real către digitalizarea sistemului judiciar românesc, aliniat la standardele europene”, afirmă deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Proiectul USR de modificare a Codului de procedură civilă adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, prevede că, dacă sunt transmise copii în format electronic, partea le va putea conforma cu originalul prin aplicarea semnăturii electronice.

„Ne sufocăm cu atâta birocraţie şi asta se simte şi în instanţele de judecată. Arhivele instanţelor sunt pline de munţi de dosare pline de praf, gata să se prăbuşească. Digitalizarea este o soluţie pentru debirocratizare şi asta am urmărit prin proiectul adoptat astăzi de Parlament. Vrem ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să vină la arhivă şi să semneze, filă cu filă, pentru a atesta că documentele sunt conforme cu originalul”, declară deputata USR Oana Murariu.

USR a iniţiat şi alte legi pentru digitalizarea şi debirocratizarea Justiţiei şi, implicit, pentru scurtarea duratei proceselor, precum comunicarea hotărârilor judecătoreşti prin e-mail şi repartizarea dosarelor la executorii judecătoreşti în sistem informatic aleator, ţinând cont şi de gradul de încărcare al acestora.

Tags: , , , , ,
