flavia grosan
sursa foto: Facebook / Flavia Grosan

BREAKING Flavia Groșan a murit / Medicul anti-vaccinist și conspiraționist avea cancer la plămâni și metastaze cerebrale / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune”

Articole19 Noi

Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan a murit miercuri, în jurul orei 11:30, a confirmat șeful spitalului în care era internată pentru Agerpres.ro.

George Simion, șeful partidului extremist AUR, a transmis pe Facebook că ”România din ceruri e mai bogată”.

știre în curs de actualizare

G4Media a scris în 18 octombrie că se afla în stare gravă la spital. Publicația locală Bihoreanul.ro, care a transmis informația în exclusivitate, scriau că Flavia Groșan se afla în comă de gradul 4, foarte profundă, și că i-ar fi fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Ulterior, medicii bihoreni au confirmat starea gravă de sănătate în care se afla medicul Flavia Groșan. Medicii de la ATI din Spitalul Judeţean Bihor transmiteau că Groșan e ventilată mecanic și intubată în urma unui stop cardio-respirator în urma căruia a fost resuscitată.

Groșan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale, pleurezie bilterală.

Cu o săptămână înainte să fie internată, Flavia Groșan scria pe pagina de Facebook a clinicii medicale unde lucra că are ”dureri atroce” la plămâni, dar ”a dormit o noapte în fotoliu”, în loc să meargă la consult medical.

Groșan a anunțat încă din luna august că se simte rău, dar vorbea despre o ”răceală” și despre cum a tratat-o ”simpluț”, dar și despre cum și-a spus: ”Flaviuta, treci la tratamentul tau magic”.

flavia grosan mesaje conspirationiste coma plamani
sursa foto: Captură Facebook

La 1 octombrie, Flavia Groșan scria că ”nu mai pricepe” ce e cu ”tusea asta chinuitoare de luni de zile” și că ”nici gripă nu mai este ce a fost odată”.

Puțin peste o săptămână, la 10 octombrie, Groșan povestea despre o ”tuse epuizantă de luni de zile”, dar și de cum i-au apărut dureri pe coloana vertebrală, în zona toracică și despre cum are o ”durere atroce la întreg plămân”:

  • ”Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi a confirmat durerile torace.
    Cu drag, Flavia, primar pneumolog”.

Dar într-unul din comentarii, Groșan revine și spune că ”luni dimineață” va merge să facă analize ”la prima oră” pentru că ”ceva îi dă cu virgulă”.

flavia grosan mesaje conspirationiste coma plamani
sursa foto: Captură Facebook

Groșan a făcut ultima postare în 12 octombrie, când spune că e departe de ”recuperarea pneumoniei” și că și-a dat seama ”la ce riscuri s-a supus la tratamentul covidului”.

flavia grosan mesaje conspirationiste coma plamani
sursa foto: Captură Facebook

În 2021, Flavia Groșan a ajuns în atenția Colegiului Medicilor, după ce a susținut fără probe că a vindecat de COVID aproape 1.000 de pacienți, fără nicio zi de spitalizare, tratând infecția ca pe o pneumonie atipică.

Colegiul Medicilor nu a sancționat-o atunci, ba chiar a lăsat-o să practice ani de zile, până când a înregistrat un alt derapaj în spațiul public. În tot acest timp, Groșan a fost prezentată de televiziuni ca fiind ”doctorița-minune” (Un exemplu din pandemia COVID-19, mai jos).

Într-o postare pe rețelele de socializare din august, Groșan a spus că persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat. Colegiul Medicilor Bihor, care a apărat-o constant în ultimii patru ani, a anunțat că va discuta cazul într-o ședință.

Tot atunci, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la TVR Info că Flavia Groșan ar trebui să fie lăsată fără drept de practică medicală.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

4 comentarii

  1. Săraca de ea. A murit așa cum a fost toată viața. O idioată care pe lângă ea a mai băgat in mormânt mulți proști mai mari ca ea. Păcat.

  2. proasta asta are pe constiinta o multime de oameni

  3. proasta asta are pe constiinta o multime de oameni

  4. Colegiul Medicilor de ce a lăsat-o să profeseze?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.