Drumarii intervin în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului / La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute

Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute, transmite News.ro.

”Pe DN 67C, zona montană, Secţia Drumuri Naţionale Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo”, anunţă, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.

În zona montană se înregistrează ninsori şi temperaturi scăzute.

”Nu vă deplasaţi în zonele afectate de ninsoare cu autovehiculele neechipate corespunzător!”, recomandă drumarii.

Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centrimetri şi izolat de 10-12 centimetri. La munte, stratul de zăpadă nou depusă va ajunge la 15 centimetri.

 

