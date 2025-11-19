Doi turiști au fost rugați de salvamontiști să nu urce pe traseu pentru că nu sunt echipați corespunzător / După câteva ore au cerut ajutor, erau blocați în Munții Bucegi / ”Nu vrem să criticăm sau să instigăm…”

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov intervin în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăiești, pentru recuperarea a doi turiști blocați, anunță Biz Brașov.

În cursul dimineții, salvatorii montani din cadrul formației Râșnov aflați în patrulare preventivă pe Valea Mălăiești au întâlnit mai mulți turiști cărora le-au recomandat în mod expres să nu continue traseul, întrucât nu erau echipați corespunzător pentru zona alpină și condițiile de iarnă existente.

Cu toate acestea, cei doi au ignorat sfaturile salvatorilor montani și au continuat ascensiunea, ajungând ulterior într-o zonă expusă, unde au rămas blocați fără niciun fel de echipament adecvat.

„O echipă de prim răspuns se află în deplasare către locul indicat pentru evaluarea situației, iar o a doua echipă din cadrul Salvamont Râșnov se mobilizează în acest moment pentru a sprijini intervenția dacă situația o va impune. Nu vrem să criticăm sau să instigăm, ci atragem din nou atenția asupra pericolelor reale din zona montană. Dorim ca turiștii să conștientizeze că, în momentul în care ignoră recomandările salvatorilor montani și ale autorităților competente, se expun unor riscuri extraordinar de mari”, au precizat reprezentanții Serviciului Județean Salvamont Brașov.