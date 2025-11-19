G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Doi turiști  au fost rugați de salvamontiști să nu urce pe traseu…

Sursa foto: Salvamont Prahova/Facebook

Doi turiști  au fost rugați de salvamontiști să nu urce pe traseu pentru că nu sunt echipați corespunzător / După câteva ore au cerut ajutor, erau blocați în Munții Bucegi / ”Nu vrem să criticăm sau să instigăm…”

Articole19 Noi • 318 vizualizări 0 comentarii

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov intervin în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăiești, pentru recuperarea a doi turiști blocați, anunță Biz Brașov.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În cursul dimineții, salvatorii montani din cadrul formației Râșnov aflați în patrulare preventivă pe Valea Mălăiești au întâlnit mai mulți turiști cărora le-au recomandat în mod expres să nu continue traseul, întrucât nu erau echipați corespunzător pentru zona alpină și condițiile de iarnă existente.

Cu toate acestea, cei doi au ignorat sfaturile salvatorilor montani și au continuat ascensiunea, ajungând ulterior într-o zonă expusă, unde au rămas blocați fără niciun fel de echipament adecvat.

„O echipă de prim răspuns se află în deplasare către locul indicat pentru evaluarea situației, iar o a doua echipă din cadrul Salvamont Râșnov se mobilizează în acest moment pentru a sprijini intervenția dacă situația o va impune. Nu vrem să criticăm sau să instigăm, ci atragem din nou atenția asupra pericolelor reale din zona montană. Dorim ca turiștii să conștientizeze că, în momentul în care ignoră recomandările salvatorilor montani și ale autorităților competente, se expun unor riscuri extraordinar de mari”, au precizat reprezentanții Serviciului Județean Salvamont Brașov.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă lipsa de pregătire / Pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi

Articole31 Oct 2025 • 643 vizualizări
0 comentarii

Şeful Salvamont Braşov: Număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace / Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă

Articole17 Aug 2025
0 comentarii

UPDATE O femeie a fost strivită de doi bolovani pe Valea Pietrele – intervenție complexă Salvamont și elicopter SMURD solicitat

Articole19 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.