Ucraina va cere Rusiei 43 de miliarde de dolari compensaţii climatice / Cantităţi uriaşe de combustibil ars, păduri pârjolite, clădiri distruse, printre efectele invaziei

Ucraina intenţionează să solicite Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensaţii climatice pentru a ajuta la finanţarea unei reconstrucţii ecologice a ţării după război, a anunţat Kievul la Conferinţa ONU privind schimbările climatice din Brazilia, informează miercuri dpa, preluată de Agerpres.

„În multe privinţe, Rusia duce un război murdar, iar clima noastră este, de asemenea, o victimă”, a declarat marţi, la un eveniment din Belem, ministrul adjunct al economiei, mediului şi agriculturii ucrainean, Pavlo Kartaşov.

„Cantităţi uriaşe de combustibil ars, păduri pârjolite, clădiri distruse, beton şi oţel utilizate, toate aceste lucruri sunt în esenţă carbon de conflict şi au un cost climatic considerabil. Noi, în Ucraina, ne confruntăm direct cu brutalitatea, dar undele de şoc climatice ale acestei agresiuni se vor resimţi mult dincolo de graniţele noastre şi în viitor”, a adăugat oficialul ucrainean.

Cifrele vehiculate de partea ucraineană se bazează pe un raport din octombrie publicat de Iniţiativa privind Contabilizarea Gazelor cu Efect de Seră în Război (IGGAW).

Iniţiativa finanţată de guvern a calculat că invazia rusă în Ucraina a creat emisii globale de încălzire echivalente cu 236,8 milioane de tone de dioxid de carbon.

Conform cifrelor, au fost emise tot atâtea gaze cu efect de seră dăunătoare climei câte emit Austria, Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia la un loc pe parcursul unui întreg an.

„Documentaţia noastră meticuloasă privind emisiile de carbon rezultate în urma invaziei Rusiei în Ucraina va sta la baza cererii de despăgubire a Ucrainei. Mecanismul pentru aceasta este stabilit în dreptul internaţional şi, odată depusă, Ucraina va fi prima ţară care va trage la răspundere o altă ţară pentru emisiile climatice provenite din război”, a declarat autorul principal al raportului, Lennard de Klerk.

Ucraina a elaborat un proiect de lege pentru a gestiona „însănătoşirea verde” şi a atrage investiţii. Totodată, Kievul s-a angajat să se alinieze la politicile climatice ale UE.