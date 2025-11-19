Polonia și-a ridicat avioanele de luptă de la sol, după atacurile ruseşti lansate asupra Ucrainei

Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol, din cauza bombardamentelor ruseşti lansate asupra Ucrainei, potrivit BBC citată de Rador.

Măsura a fost luată după atacurile lansate de Rusia în Ucraina, a anunţat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze.

Instituția a precizat că „forţele aeriene polone şi aliate operează în spaţiul aerian din Polonia, din cauza atacurilor Federaţiei Ruse asupra unor ţinte situate pe teritoriul ucrainean”.

Mai multe avioane de vânătoare şi aeronave de avertizare au fost ridicate de la sol.

Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt destinate securizării zonelor din Polonia, care se învecinează cu regiunile ameninţate de atacurile lansate asupra Ucrainei de Rusia.