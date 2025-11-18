Opoziţia ucraineană a boicotat sesiunea parlamentului, cerând demisia întregului guvern după scandalul uriaș de corupție în care sunt implicați doi membri ai Executivului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Solidaritatea Europeană, principalul partid de opoziţie din legislativul Ucrainei, a boicotat marţi sesiunea Radei Supreme (parlamentul unicameral) la care urma să fie votată demisia a doi miniştri suspendaţi din funcţie pentru presupusa lor implicare într-un dosar de corupţie, cerând în schimb demisia în bloc a actualului guvern numit de preşedintele Volodimir Zelenski şi crearea unui executiv de unitate naţională, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„De ce întregul guvern? Pentru că în înregistrările (Biroului naţional anticorupţie/NABU) apar deja cinci” miniştri, a declarat liderul formaţiunii, fostul preşedinte Petro Poroşenko, care s-a adresat Radei Supreme flancat de deputaţi ai partidului său. Aceştia au urcat la tribună pentru a împiedica continuarea şedinţei.

Acest tip de acţiune, manifestat prin blocarea tribunei, constituie o formă obişnuită de protest politic în parlamentul ucrainean, aminteşte EFE.

„Astăzi, avem oportunitatea să restabilim încrederea, să formăm o coaliţie de unitate naţională, să ne întâlnim cu Zelenski şi să începem un dialog onest pentru salvarea naţiunii noastre”, a declarat Poroşenko, avertizând asupra consecinţelor negative pe care scandalul de corupţie dezvăluit săptămâna trecută le poate avea asupra continuării sprijinului internaţional pentru Ucraina.

Actualul ministru ucrainean al justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost constrâns săptămâna trecută să demisioneze – demisie care trebuie acum votată în parlament – după ce s-a aflat că apare în conversaţiile interceptate de NABU într-o presupusă schemă de corupţie implicând subcontractori ai companiei publice de energie atomică, Energoatom.

La momentul comiterii faptelor ce îi sunt imputate, Galuşcenko era ministru al energiei. Succesoarea sa în funcţie, actuala titulară a portofoliului Ministerului Energiei, Svitlana Grinciuk, a fost şi ea obligată să-şi prezinte demisia, care urma să fie votată marţi în parlament.

Potrivit anchetatorilor, în reţeaua condusă de un om de afaceri, partener şi prieten al lui Zelenski, care deţine 50% din compania de producţie pe care a fondat-o pe când era actor, era implicat şi fostul ministru al unităţii naţionale, Oleksi Cernîşov.

Un procuror anticorupţie a declarat săptămâna trecută că presupusul şef al reţelei, omul de afaceri Timur Mindici, avea influenţă şi asupra fostului ministru al apărării Rustem Umerov, în prezent şeful Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei.

Umerov a părăsit ţara săptămâna trecută pentru a negocia în Turcia şi Orientul Mijlociu schimburi de prizonieri de război cu Rusia, ceea ce a dat naştere la speculaţii cu privire la o posibilă fugă a sa din ţară. Consiliul prezidat de Umerov a afirmat luni că şeful său se află acum într-o misiune de lucru în SUA şi se va întoarce în Ucraina săptămână aceasta.

În plus, un deputat critic la adresa lui Zelenski a afirmat săptămâna aceasta că influentul şef al cancelariei prezidenţiale ucrainene, Andrii Iermak, apare şi el în înregistrările NABU sub pseudonimul Ali Baba.

Poroşenko – care l-a acuzat în repetate rânduri pe Zelenski de deviere spre autoritarism şi a fost sancţionat de preşedinţie pentru presupuse practici comerciale contrare interesului naţional – a menţionat, de altfel, în discursul rostit marţi în parlament, presupusa apariţie a lui Iermak în înregistrările autorităţilor anticorupţie ca Ali Baba.

Presupusul cap al reţelei, Mindici, care a reuşit să plece din ţară doar cu patru ore înaintea descinderii forţelor anticorupţie la domiciliul său din Kiev, apare în interceptări sub numele de Carlson, în timp ce fostul ministru Cernîşov sub cel de Che Guevara.

Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate în această reţea, care ar fi preluat controlul asupra contractelor companiei publice de energie atomică, au spălat cel puţin 100 milioane de dolari obţinuţi prin practici de extorcare de la beneficiarii contractelor publice.