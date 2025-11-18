Şedinţă comună la Parlament pentru numirile în Consiliile de administraţie de la SRR şi SRTv şi la conducerea AEP

Camera Deputaţilor şi Senatul se vor întruni, marţi, pentru numirile în Consiliile de administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) şi a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente (AEP).

Şedinţa este programată să înceapă la ora 13:00.

De asemenea, pe ordinea de zi a şedinţei se află şi reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care face parte din pachetul doi de reformă pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi la care Curtea Constituţională a stabilit că anumite prevederi sunt neconstituţionale.

Plenul Parlamentului urmează să adopte şi proiectul de hotărâre pentru vacantarea unui post de membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Luni seara, comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile preşedintelui României, Guvernului, PSD, PNL, USR, UDMR, minorităţi şi ale salariaţilor pentru Consiliile de administraţie ale SRTv şi SRR. Parlamentarii din comisii au acceptat doar câte una dintre propunerile făcute de AUR în aceste consilii, astfel încât AUR a rămas cu câte o singură propunere.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat că grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale posturilor publice de televiziune şi radio.

Totodată, marţi dimineaţă vor avea loc audierile în comisiile juridice reunite pentru numirea unui nou preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, raportul urmând să intre la dezbatere şi vot în plen. Grupurile PSD l-au propus pentru această funcţie pe Adrian Ţuţuianu.