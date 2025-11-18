RANKING GLOBAL România se prăbușește în clasamentul universităților după domenii de studiu Shanghai 2025: Instituțiile românești raportează doar 15 apariții, față de 22 în urmă cu un an, în clasamentele pentru 57 de domenii cu sute de poziții fiecare
Universitățile din România apar doar de 15 ori în cel mai nou clasament global după domenii de studiu, Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, dat marți publicității. Rezultatul este mult mai slab decât cel raportat în ultimii doi ani – 22 în 2024, 19 în 2023 – în condițiile în care acesta este un clasament realizat pentru 57 de domenii de studiu, cu liste de până la 500 de poziții pentru fiecare, în care sunt rezultate circa 2000 de universități din lume.
Instituțiile de învățământ superior din România nu mai sunt deloc prezente în clasamente pentru unele domenii în care apăreau în urmă cu un an, în rankingul pe 2024: Fizică, Biologie umană și Științe veterinare, Stomatologie și Tehnologie Medicală. În cazul altor domenii, are prezență diminuată.
- Față de 2024, o apariție nouă este raportată în cazul domeniului Știința și ingineria materialelor, prin Politehnica București.
Absența universităților românești este cea mai pronunțată în grupurile de domenii Inginerie și Științe sociale, unde sunt grupate cele mai multe domenii de studiu, de la Energie la Inteligență Artificială și de la Drept sau Educație la Management și Administrație publică. În aceste două grupuri vaste de domenii, România raportează doar câte 2 apariții.
Universitățile românești – după număr de apariții în Shanghai Ranking of Academic Subjects 2025:
- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – 2 apariții
- Universitatea din București – 2 apariții
- Universitatea Politehnica din București – 2 apariții
- USAMV Cluj-Napoca – 2
- UMF Carol Davila – 2
- Universități cu 1 apariție: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Oradea, ASE București
