Sergio Perez, dezvăluire dureroasă despre ultimul său an la RedBull

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aflat la doar câteva luni distanță de o revenire spectaculoasă în Formula 1, Sergio Perez a vorbit despre despărțirea de RedBull, pilotul mexican precizând că avea nevoie de o pauză pentru a putea vedea din nou sportul pe care-l practică cu ochii pasiunii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sergio Perez: „Ultimele luni la RedBull m-au epuizat complet”

Aventura de la RedBull s-a încheiat într-un mod dezamăgitor pentru Perez: doar două puncte în ultimele cinci Grand Prix-uri și 19 curse fără podium.

Asta în timp ce coechipierul Max Verstappen triumfa pentru a patra oară consecutiv în Marele Circ.

Au fost moment grele pentru Sergio, dar mexicanul spune că nimic nu este întâmplător și că pauza de la Formula 1 l-a ajutat să-și reîncarce bateriile.

„Nu am simțit asta la momentul respectiv (n.r. dar aveam nevoie de pauză)”, a declarat Perez pentru F1.

„Când practici acest sport, ești absorbit de faptul că te gândești mereu la anul următor, la următoarea cursă, la următorul contract. Este ca și cum ai fi în modul automat.

Dar odată ce ești forțat să ieși din acest mod, așa cum am fost eu, îți dai seama de multe lucruri și vezi sportul într-o altă lumină”, transmite Sergio pentru sursa citată.

Perioada de final din mandatul de la RedBull l-a epuizat total, iar pilotul în vârstă de 35 de ani a îmbrățișat în cele din urmă perioada de pauză pe care a fost nevoit să o ia.

„Da, cu siguranță ( n.r. dacă s-a îndrăgostit din nou de F1). Trebuie să ții cont de faptul că ultimele șase luni la Red Bull au fost foarte dificile pentru mine în toate aspectele.

Am început să mă simt puțin demotivat în ceea ce privește sportul și nu pot permite asta, pentru că acest sport mi-a dat totul.

În ziua în care voi părăsi sportul, vreau să o fac cu un zâmbet larg și mult respect, pentru că sportul mi-a dat totul”, a adăugat Sergio Perez.

Mexicanul va începe aventura alături de Cadillac anul viitor și vrea să-și încheie cariera (când va veni momentul) într-o notă pozitivă.

La noua echipă, Perez îl va avea coechipier pe experimentatul Vallteri Bottas.

Departe de presiunea sufocantă pe care a resimțit-o la Red Bull în ultimul său an, Sergio vrea să impresioneze alături de noua echipă pentru care va concura în Formula 1.