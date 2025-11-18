„Nimeni nu are șanse” – Ljubicic explică de ce Sinner și Alcaraz vor domina tenisul mult timp

Fost ocupant al locului 3 mondial și antrenor al legendarului Roger Federer, Ivan Ljubicic este de părere că tenisul masculin a intrat sub dominația totală a două nume: Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Croatul este de părere că niciun jucător nu se va putea ridica la standardele celor doi și că pentru ani de zile vom vedea o luptă teribilă pentru supremație între iberic și italian.

BIG 3 este deja istorie (Federer și Nadal s-au retras de ceva timp, iar Djokovic nu dă semne că ar mai putea câștiga un Grand Slam), iar tenisul a intrat în era de dominație a lui Alcaraz și Sinner.

Fost antrenor al lui Federer, Ljubicic (46 de ani) este de părere că tenisul este pe mâini bune, dar că lupta pentru titlurile importante se va da doar între doi jucători: Carlos și Jannik.

Croatul avertizează că nimeni nu va putea ține pasul cu Alcaraz și Sinner: restul jucătorilor sunt în acest moment neputincioși.

„S-ar putea ca cineva să reușească să se impună, dar va dura. Când vorbim despre „a se impune” la acest nivel, ne referim la a fi competitiv în mod constant, nu doar la a obține un singur rezultat, ci la a rămâne acolo un an întreg.

Jannik și Carlos au mult mai multă experiență pe scena mare decât oricine altcineva. Așadar, chiar dacă cineva s-ar apropia de ei din punct de vedere tehnic și fizic, ar exista în continuare o diferență în ceea ce privește experiența.

Orice potențial „al treilea candidat” trebuie să-și dovedească însă valoarea. Sincer, în doi sau trei ani, nu văd pe nimeni care să poată ajunge la nivelul lor”, a spus Ivan Ljubicic, citat de tennisworldusa.org.

Alcaraz și Sinner vor încheia anul cu peste 11 mii de puncte în ierarhia ATP, la o distanță extrem de mare de restul jucătorilor din clasament (Zverev, Djokovic, etc).

De asemenea, de la US Open 2023 (ultimul trofeu major cucerit de Nole) titlurile de Grand Slam au devenit o afacere doar între cei doi: Alcaraz și Sinner.

Ibericul și italianul și-au împărțit dominația și în 2025: Sinner a ieșit campion la Australian Open și Wimbledon, iar Alcaraz la Roland Garros și US Open.

Nu mai este loc pentru altcineva, este de părere Ivan Ljubicic.