Ionuț Stroe, fost ministru al sportului: „Rețele politice care cultivă ura se manifestă periculos în preajma echipei naționale de fotbal”

Fost ministru al sportului și actual deputat al României și secretar în cadrul Comisiei pentru politică externă, Ionuț Stroe este de părere că rețelele politice cultivă ura și se manifestă periculos în preajma echipei naționale de fotbal a României.

De unde a pornit totul

Cu câteva ore înainte de meciul dintre Bosnia și România (scor 3-1, din preliminariile CM de fotbal din 2026), ultrașii dinamoviști au afișat la Belgrad un banner pe care scria: „Mladic, erou european, i-a redus pe musulmani la zero”. Imaginea a ajuns rapid pe rețelele de socializare.

Respectivul text face referire la Ratko Mladic, fost lider militar al sârbilor bosniaci. Acesta a fost acuzat de genocid, crime de război și crime împotriva umanității, transmite Gsp.ro.

Mesajul a fost perceput ca o insultă la adresa victimelor și a întregii comunități bosniace.

Ce spune Ionuț Stroe, secretar în cadrul Comisiei pentru politică externă