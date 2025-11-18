G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Presupusa penurie de ouă și psihoza consumatorilor: „Păstrez ouă la congelator” /…

Sursa foto Pixabay

Presupusa penurie de ouă și psihoza consumatorilor: „Păstrez ouă la congelator” / Cum au reușit producătorii să satisfacă cererea crescută din piață

Articole18 Noi • 194 vizualizări 0 comentarii

În ultima săptămână, zvonurile despre o presupusă criză de ouă pe piața românească au creat o adevărată psihoză printre cumpărătorii români. Mai ales seniorii au luat cu asalt rafturile supermarketurilor și pe cele ale magazinelor producătorilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

3 idei de prânz, care au la bază ouă, o sursă excelentă de proteine și vitamine / Sunt gata în mai puțin de 30 de minute

Articole17 Oct 2025
0 comentarii

Alertă sanitară! Loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image, retrase de la vânzare. Există risc de infectare cu salmonella

Articole19 Sep 2025
0 comentarii

Eurostat: Prețurile la ouă continuă să crească în Europa, dar nu la fel de rapid ca în ultimii ani și nimic asemănător cu ce se întâmplă  în SUA

Articole17 Apr 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.