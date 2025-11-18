Presupusa penurie de ouă și psihoza consumatorilor: „Păstrez ouă la congelator” / Cum au reușit producătorii să satisfacă cererea crescută din piață

În ultima săptămână, zvonurile despre o presupusă criză de ouă pe piața românească au creat o adevărată psihoză printre cumpărătorii români. Mai ales seniorii au luat cu asalt rafturile supermarketurilor și pe cele ale magazinelor producătorilor.