Presupusa penurie de ouă și psihoza consumatorilor: „Păstrez ouă la congelator” / Cum au reușit producătorii să satisfacă cererea crescută din piață
În ultima săptămână, zvonurile despre o presupusă criză de ouă pe piața românească au creat o adevărată psihoză printre cumpărătorii români. Mai ales seniorii au luat cu asalt rafturile supermarketurilor și pe cele ale magazinelor producătorilor.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
3 idei de prânz, care au la bază ouă, o sursă excelentă de proteine și vitamine / Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Alertă sanitară! Loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland şi Mega Image, retrase de la vânzare. Există risc de infectare cu salmonella
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.