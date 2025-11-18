G4Media.ro
Ministerul Mediului: România se confruntă cu deficienţe structurale în sistemul de reciclare…

FOTO: Deșeuri din plastic. Grămadă de sticle din plastic pregătite pentru reciclare sau depozitare la groapa de gunoi. Sursa: dreamstime.com

Ministerul Mediului: România se confruntă cu deficienţe structurale în sistemul de reciclare care costă industria sume semnificative anual / Colaborarea cu o Organizaţie de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului este soluţia

Ministerul Mediului transmis, marţi, că România se confruntă cu deficienţe structurale în sistemul de reciclare care costă industria sume semnificative anual. Situaţia este generată de o serie de factori, dar soluţia este colaborarea cu o Organizaţie de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului, transmite News.ro.

”România se confruntă cu deficienţe structurale în sistemul de reciclare care costă industria sume semnificative anual. Companiile care nu îndeplinesc ţintele de reciclare plătesc 2 lei pentru fiecare kilogram de ambalaj nereciclat către AFM”, au transmis, marţi, reprezentanţii Ministerului Mediului.

Potrivit acxestora, soluţia este colaborarea cu o Organizaţie de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului – OIREP.

”Conform Eurostat, România reciclează doar 32% din deşeurile de plastic, semnificativ sub media UE de 42% şi departe de obiectivul european de 55% până în 2025. La deşeurile municipale, situaţia e şi mai gravă: doar 13% sunt reciclate, comparativ cu ţinta de 55%, fapt ce atrage constant atenţia Comisiei Europene”, a mai transmis Ministerul Mediului.

Instituţia precizează că problema porneşte dintr-o combinaţie de factori care slăbesc întregul lanţ al reciclării.

”Răspunderea extinsă a producătorilor (EPR) nu este aplicată uniform şi eficient, iar colectarea separată la nivel local rămâne mult sub standardele europene”, a mai transmis Ministerul Mediului.

Potrivit instituţiei, claborarea cu OIREP are un impact relevant prin:

Reducerea semnificativă a costurilor şi evitarea penalităţilor: Companiile care nu ating ţintele de reciclare plătesc o contribuţie obligatorie de 2 lei per kilogram ambalaj nereciclat către AFM. O firmă care introduce 100 tone ambalaje plastic ar plăti 200.000 lei direct la AFM, dar prin OIREP, costurile pot scădea cu până la 3 ori. Diferenţa constă în expertiza şi infrastructura pe care o aduce un OIREP acreditat.

Conformitate garantată şi trasabilitate completă: Raportări corecte către ANMAP şi AFM, eliminând riscul amenzilor care pot ajunge până la 50.000 lei pentru încălcări ale legislaţiei de ambalaje.

Transformarea din sarcină în oportunitate: Resursele economisite pot fi reinvestite în inovaţie, extinderea reţelelor de colectare şi diversificarea tipurilor de materiale care ar putea fi reciclate, poziţionând companiile din România ca modele de bune practici.

MMAP preizează că lucrează constant cu OIREP-urile pentru a monitoriza şi îmbunătăţi atingerea ţintelor de reciclare, a asigura trasabilitatea reală a deşeurilor şi a creşte transparenţa în sistemul EPR.

”Prin aceste parteneriate, statul şi mediul de afaceri devin aliaţi în combaterea risipei şi în tranziţia către o economie verde şi competitivă. OIREP-urile nu sunt doar despre conformitate, ci reprezintă structura care face posibilă circularitatea economiei în România”, a mai transmis ministerul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

