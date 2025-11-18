Au fost finalizate lucrările de refacere a DJ 251G, grav afectat de inundaţiile din septembrie 2024 din județul Galați

Lucrările de refacere a DJ 251G, în zona pârâului Găunoasa din comuna Valea Mărului, grav afectat de inundaţiile din septembrie 2024, au fost finalizate, a anunţat, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, transmite Agerpres.

„Am promis, am realizat! Pe DJ 251G, în zona pârâului Găunoasa din Valea Mărului, s-au finalizat lucrările de refacere a porţiunii de drum distrusă de inundaţiile din septembrie 2024. A fost o intervenţie complexă, zona pârâului Găunoasa fiind una dintre cele mai problematice din judeţul Galaţi atunci când apar fenomene meteo extreme. Investiţia, în valoare de 4,6 milioane de lei, derulată de Consiliul Judeţean Galaţi, a permis punerea în siguranţă a acestei zone, fiind realizate ample lucrări hidrotehnice, iar infrastructura rutieră a fost refăcută din temelii”, a transmis Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Potrivit acestuia, carosabilul a fost reabilitat complet pe o distanţă de aproape o jumătate de kilometru, iar drumurile laterale afectate de inundaţii au fost reconstruite.

În acelaşi timp, albia pârâului Găunoasa a fost regularizată pe o lungime de peste 600 de metri, fiind lărgită şi betonată pentru a prelua mai eficient apele care se scurg de pe versanţi. Întregul sector de drum a fost prevăzut cu şanţuri betonate pentru drenarea rapidă a apelor pluviale.

„Mulţumesc domnului primar al comunei Valea Mărului, Virgil Doca, pentru sprijinul acordat în toate etapele acestui proiect. Prin colaborarea strânsă dintre Primărie şi Consiliul Judeţean am reuşit să finalizăm o lucrare esenţială, fără de care traficul rutier dintre Valea Mărului şi Măcişeni ar fi fost pus în pericol. Am promis, ne-am ţinut de cuvânt: astăzi, DJ 251G, în zona pârâului Găunoasa, la Valea Mărului, este un drum modern, sigur şi rezistent în faţa apelor”, a precizat Costel Fotea.