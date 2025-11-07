Ministerul Mediului: Publicul va putea fi informat în timp real despre calitatea aerului din România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Publicul va putea fi informat în timp real despre calitatea aerului din România, implementarea unui nou sistem de codificare fiind în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, transmis vineri Agerpres, este vorba despre proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1818/02.10.2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului – sistemul de codi ficare utilizat pentru informarea publicului asupra calităţii aerului în România, transmite Agerpres.

„Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanţi indicatori de sănătate publică. Actualizarea acestui ordin n u este doar o măsură tehnică, ci un pas esenţial pentru a furniza cetăţenilor informaţii corecte, comparabile la nivel european şi uşor de înţeles. Acum câteva săptămâni, în timp ce în 3 cartiere din Bucureşti nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toţi verzi. De ce? Pentru că astăzi ei măsoară media poluanţilor în ultimele 24 de ore – aşa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulţi ani. Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment. Astăzi am p us în transparenţă modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore. Datele orare, bazate pe metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, ne permit să reacţionăm mai rapid şi mai eficient în protejarea sănătăţii populaţiei”, a precizat, în comunicat, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Prin modificările propuse, România se aliniază complet standardelor europene privind informarea publicului şi raportarea datelor în timp real către Comisia Europeană şi AEM.

Astfel, sunt prevăzute: actualizarea domeniilor de concentraţie pentru poluanţii monitorizaţi (PM2 PM10 NO2, O3 SO2), în conformitate cu metodologia EAQI revizuită; trecerea la calculul orar al indicelui de calitate a aerului, inclusiv pentru particulele în suspensie (PM10 şi PM2.5), în locul mediei mobile pe 24 de ore utilizate până acum; asigurarea unei corelări între poluanţi pe baza riscului de mortalitate echivalent, pentru o evaluare mai precisă a impactului asupra sănătăţii; armonizarea prezentării datelor naţionale cu platforma europeană oficială.

„În acest proiect de act normativ au fost introduse mesaje pentru populaţie aferente fiecărui indice de calitate a aerului, aceştia fiind numerotaţi de la 1 la 6. De exemplu, pentru populaţia generală, la Indice 1, este prevăzut următorul mesaj: „Calitatea aerului este bună. Bucuraţi-vă de activităţile obişnuite în aer liber”. Pentru populaţia generală, la Indice 6, mesajul este „Reduceţi activităţile fizice în aer liber”. De asemenea, pentru populaţia sensibilă, la Indice 1, mesajul este „Calitatea aerului este bună. Bucuraţi-vă de activităţile obişnuite în aer liber”, în timp ce pentru Indice 6, mesajul va fi „Evitaţi activităţile fizice în aer liber””, se menţionează în comunicat.

Ministerul Mediului subliniază că, după adoptarea acestui act normativ, va fi necesară modificarea platformei oficiale pentru a putea încărca live datele orare ale poluanţilor.