Weekend cu Formula 1 – Vettel: „Va fi o cursă nebună în Brazilia”
Sebastian Vettel, multiplu campion mondial, se așteptă ca weekendul de cursă din Brazilia să fie unul captivant. Norris, Piastri și Verstappen se duelează pentru primul loc din Formula 1, iar Vettel spune că „Sao Paulo are întotdeauna un as în mânecă”.
Vettel îl vede pe Norris favorit la câștigarea titlului din Formula 1
Marele Premiu din Brazilia are o însemnătate aparte, în condițiile în care are și o cursă Sprint: aduce puncte suplimentare.
Sebastian Vettel așteaptă cu mare interes cursa din Brazilia, iar în ceea ce privește favoritul la cucerirea titlului mondial germanul în nominalizează pe Lando Norris.
„Acest weekend poate fi unul nebunesc. Sao Paulo are întotdeauna un as în mânecă. Este plăcut de urmărit, este emoționant. Evident, când Max se apropie, devine puțin mai intens. Îi doresc să obțină niște puncte”, transmite Sebastian Vettel pentru Sky Sports F1.
Poate Verstappen să cucerească al cincilea titlu mondial consecutiv?
„Da, de ce nu?”, a spus Vettel.
„Mai sunt multe puncte de câștigat. Evident, el (n.r Max) nu este favoritul. Lando este favoritul în acest moment, pentru că este în frunte, dar nu știm ce se va întâmpla” – Vettel.
Cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului și cu un total de 116 puncte rămase în joc, Verstappen are șansa lui de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv din Formula 1.
Decalajul uriaș de 104 puncte de la pauza de vară a ajuns să fie în prezent unul de 36 de puncte față de Norris și 35 de puncte față de Piastri.
Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet
Vineri, 7 noiembrie
- Antrenament 1 / 16:30 – 17:30 / Antena Play direct
- Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
- Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play
Duminică, 8 noiembrie
- Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play
Circuitul de la Interlagos
- Primul Grand Prix: 1973
- Lungime circuit: 4,309 km
- Numărul de tururi: 71
- Distanță totală: 305,939 km
- Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540
Ce a fost în 2024
- Pole position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
- Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
- Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
- Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
- Lando Norris (McLaren) 357 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (RedBull) 321
- George Russell (Mercedes) 258
- Charles Leclerc (Ferrari) 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) 97
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) 37
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
- McLaren 713 puncte / campioană
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- RedBull 346
- Williams 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 60
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
