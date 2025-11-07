Șeful McLaren șochează F1: „Prefer să pierd titlul în fața lui Verstappen decât să favorizez pe Norris sau Piastri”

Mai sunt doar patru etape până la finalul sezonului din Formula 1, iar Zak Brown, directorul executiv al celor de la McLaren, surprinde lumea Marelui Circ. Oficialul „papaya” spune că preferă să piardă titlul în favoarea lui Max Verstappen decât ca echipa sa să favorizeze pe unul dintre Norris sau Piastri.

În cadrul podcastului „Beyond the Grid”, Zak Brown a vorbit deschis despre lupta pentru titlul de campion din Formula 1, iar oficialul McLaren a venit cu o variantă care-i șochează pe mulți dintre fanii Marelui Circ.

McLaren luptă pentru titlul mondial cu ambii piloți, diferența dintre Norris și Piastri fiind de doar un punct. Asupra celor doi planează „umbra” lui Verstappen: olandezul se află la 36 de puncte de Lando și la 35 de Oscar.

McLaren a refuzat tot sezonul să favorizeze unul dintre piloții săi, echipa lăsându-i să concureze liber.

Tactica este menținută și acum, chiar și în momentul în care Verstappen a devenit o amenințare importantă.

Mai mult decât atât, Zak Brown surprinde puternic atunci când spune că preferă să se impună Max (să câștige al cincilea titlul consecutiv) decât să favorizeze pe unul dintre Norris și Piastri pe finalul încins de sezon din Formula 1.

„Suntem foarte conștienți de ceea ce s-a întâmplat în 2007 (nr. atunci când piloții McLaren Hamilton și Alonso, mari favoriți, au pierdut titlul în favoarea lui Raikkonen de la Ferrari).

Doi piloți au terminat la egalitate de puncte, iar unul a ieșit în față. Dar noi avem doi piloți care vor să câștige campionatul mondial. Jucăm ofensiv, nu defensiv.

Prefer să spun «am făcut tot ce am putut cu piloții noștri la egalitate de puncte, iar ceilalți ne-au învins cu un punct», decât alternativa – să spun unuia dintre piloții noștri, acum, când sunt la un punct distanță, «știu că visezi să câștigi campionatul mondial, dar am dat cu banul și nu vei reuși anul acesta». Nici vorbă!

Nu așa participăm noi la curse. Dacă se va repeta situația din 2007, prefer acest rezultat decât orice altul care implică favorizarea unuia – nu vom face asta”, a surprins Zak Brown cu strategia care le poate da fiori fanilor McLaren.

David Croft, comentatorul Sky Sport F1, a explicat varianta prezentată de Zak Brown.

„McLaren a câștigat deja titlul constructorilor. Nu vor risca relația dintre cei doi piloți (n.r. Norris și Piastri) doar pentru un avantaj pe termen scurt.”

Cu patru Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului și cu un total de 116 puncte rămase în joc, Verstappen are șansa lui de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv din Formula 1.

Decalajul uriaș de 104 puncte de la pauza de vară a ajuns să fie în prezent unul de 36 de puncte față de Norris și 35 de puncte față de Piastri.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / 16:30 – 17:30 / Antena Play direct

Calificări Sprint: 20:30 – 21:14 / Antena 3, Antena Play

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1