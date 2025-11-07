Ce va rămâne din San Siro – Povestea transformării celui mai iubit stadion din Italia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Legendarul San Siro va fi demolat, după aproape un secol de istorie. AC Milan și Inter au devenit noii proprietari, iar din stadion va rămâne doar undeva la 30% din structura actuală: câteva rânduri de scaune, o porțiune din tribune, iar totul va fi integrat într-un proiect urban modern, transmite Gazzetta dello Sport.

„San Siro dispare, dar nu moare total” – Transmit AC Milan și Inter

Planurile celor două mari rivale vorbesc despre transformarea locului într-un adevărat „parc urban” modern. Totul va cuprinde și zona fostului hipodrom Trotto.

„Integrarea dintre trecut și viitor”, sugerează reprezentanții celor două echipe din Serie A.

Scopul final este păstrarea unei părți din San Siro, ca o „moștenire” pentru generațiile următoare. Acoperișul, tribuna a doua și tribuna întâi vor fi complet demolate.

Va fi păstrată o zonă mică din porțiunea de sud-est, colțul dintre tribuna portocalie (n.r. culoarea scaunelor) și celebra „Curva Sud” (n.r. locul unde în prezent stă galeria Milanului). Atât va mai rămâne din San Siro.

Aproximativ 30% din rampele elicoidale vor fi păstrate, însă celebrele turnuri ale stadionului (un simbol) vor dispărea.

🏟️ Con la confirmación de la demolición del mítico San Siro, se irá, probablemente, el mejor efecto visual que haya dado un estadio:pic.twitter.com/wD7o5nsDmZ — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 7, 2025

Vor apărea în zonă birouri, spații comerciale și, destul de probabil, un muzeu al istoriei San Siro.

„Schimbarea conceptului vechiului San Siro și transformarea lui într-o poartă de acces către noul stadion este o provocare totală”, se arată în documentul oficial al cluburilor Milan și Inter.

🏟 Progetto stadio primi dettagli: Un progetto di riqualificazione urbanistica di proporzioni colossali: 280mila mq di superficie complessiva, con diritti edificatori per 98 mila, di cui 43mila per uffici e 20mila per l’alberghiero (nascerà un hotel a 4 stelle da 350 camere) con… pic.twitter.com/iHQy0M69WT — InterHub (@InterHubOff) November 6, 2025

Sursa citată transmite că rivalele Milan și Inter vor plăti în total 197 de milioane de euro. Tranzacția istorică a fost finalizată miercuri, 5 noiembrie.

Milan și Inter au primit un împrumut bancat de peste 90 de milioane de euro pentru a plăti prima rată, una în valoare de 73 de milioane de euro.

Formațiile din Serie A vor construi o arenă de ultimă generație în zona San Siro.

Promisiunea noilor proprietari (Milan și Inter) este aceea că zona va fi transformată radical. Costurile totale vor ajunge la 1,3 miliarde de euro, transmite sursa citată.

Firmele de arhitectură Manica și Foster + Partners, cunoscute pentru proiecte sportive la nivel global, vor avea între 9 și 12 luni pentru a finaliza designul noii arene, stadion care va avea o capacitate de 71.500 de locuri.

Nu va fi totul roz, în următoarea perioadă așteptându-se o serie de contestații la tribunal din partea celor care sunt de părere că San Siro nu trebuie demolat, el fiind considerat un simbol al orașului Milano.

Lucrările efective la noul San Siro ar urma să înceapă în prima jumătate a lui 2027, în zona de parcare a actualei arene milaneze.

În acea perioadă, Milan și Inter vor continua să joace pe actualul San Siro care va rămâne operațional până la finalizarea noii arene.

Practic, o situație inedită va apărea în Milano: capitala Lombardiei va avea pentru o perioadă două stadioane: unul în activitate și altul în construcție.

Dacă totul decurge conform planului, noua arenă va fi gata în anul 2031.

Stadionul va fi unul ultramodern, construit după cele mai riguroase standarde ale UEFA.

Noul San Siro nu va găzdui doar meciului lui AC Milan și Inter, ci va fi folosit și pentru CE din 2023, unul găzduit de Italia și Turcia.

În fine, ultima etapă din acest mega plan va fi demolarea vechiului San Siro. Aceasta va începe imediat după inaugurarea noii arene, urmând să aibă loc în perioada 2031-2032.

Procesul demolării va fi unul complex, în mai multe etape. Se va începe de sus în jos: se va începe de la acoperiș și se va încheia cu tribunele inferioare.