Moment istoric în fotbal: Legendarul San Siro își schimbă proprietarul după 90 de ani

AC Milan și Inter au devenit noii proprietari ai legendarului stadion San Siro, informează Gazzetta dello Sport. După 90 de ani, arena își schimbă proprietarul: nu va mai fi deținută de municipalitatea orașului Milano.

San Siro nu mai aparține de municipalitatea orașului Milano – AC Milan și Inter, noii proprietari

Sursa citată transmite că rivalele Milan și Inter vor plăti în total 197 de milioane de euro. Tranzacția istorică a fost finalizată miercuri, 5 noiembrie.

Milan și Inter au primit un împrumut bancat de peste 90 de milioane de euro pentru a plăti prima rată, una în valoare de 73 de milioane de euro.

Formațiile din Serie A vor construi o arenă de ultimă generație în zona San Siro.

Promisiunea noilor proprietari (Milan și Inter) este aceea că zona va fi transformată radical. Costurile totale vor ajunge la 1,3 miliarde de euro, transmite sursa citată.

Firmele de arhitectură Manica și Foster + Partners, cunoscute pentru proiecte sportive la nivel global, vor avea între 9 și 12 luni pentru a finaliza designul noii arene, stadion care va avea o capacitate de 71.500 de locuri.

Nu va fi totul roz, în următoarea perioadă așteptându-se o serie de contestații la tribunal din partea celor care sunt de părere că San Siro nu trebuie demolat, el fiind considerat un simbol al orașului Milano.

Lucrările efective la noul San Siro ar urma să înceapă în prima jumătate a lui 2027, în zona de parcare a actualei arene milaneze.

În acea perioadă, Milan și Inter vor continua să joace pe actualul San Siro care va rămâne operațional până la finalizarea noii arene.

Practic, o situație inedită va apărea în Milano: capitala Lombardiei va avea pentru o perioadă două stadioane: unul în activitate și altul în construcție.

Dacă totul decurge conform planului, noua arenă va fi gata în anul 2031.

Stadionul va fi unul ultramodern, construit după cele mai riguroase standarde ale UEFA.

Noul San Siro nu va găzdui doar meciului lui AC Milan și Inter, ci va fi folosit și pentru CE din 2023, unul găzduit de Italia și Turcia.

În fine, ultima etapă din acest mega plan va fi demolarea vechiului San Siro. Aceasta va începe imediat după inaugurarea noii arene, urmând să aibă loc în perioada 2031-2032.

Procesul demolării va fi unul complex, în mai multe etape. Se va începe de sus în jos: se va începe de la acoperiș și se va încheia cu tribunele inferioare.

De știut: O mică parte a colțului de sud-est din vechiul San Siro va fi păstrată simbolic, ca amintire.

