Incendiile de vegetaţie şi temperaturile în creştere pun în pericol pădurile din emisfera nordică, avertizează ONU

Incendii de vegetaţie record şi temperaturile în creştere ameninţă decenii de dezvoltare forestieră în emisfera nordică, transformând potenţiale depozite vitale de dioxid de carbon în emiţători de dioxid de carbon, potrivit unui nou raport realizat de ONU şi publicat miercuri, informează agenția de știri Reuters.

Potrivit unui raport al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNECE), publicat înaintea summitului COP30 din Brazilia, pădurile din Europa, America de Nord, Caucaz şi Asia Centrală au încetinit ritmul în ceea ce priveşte abilitatea lor de a absoarbe dioxid de carbon din atmosferă.

Dacă tendinţele actuale con tinuă, aceste păduri ar putea atinge un punct critic când vor începe să emită mai mult dioxid de carbon decât absorb, avertizează raportul.

Acest lucru ar pune în pericol eforturile de a realiza obiectivul Acordului de la Paris privind reducerea emisiilor în vederea limitării încălzirii globale la 1,5 grade Celsius întrucât aceste păduri contracarează în prezent o mare parte din emisiile de dioxid de carbon produse în urma arderii combustibililor fosili şi a defrişărilor.

Pădurile din emisfera nordică reprezintă circa jumătate di n depozitul de dioxid de carbon al planetei.

„Acest mesaj este clar: realizările obţinute în ultimele trei decenii sunt în prezent puse grav în pericol de urgenţa climatică”, a spus, într-un comunicat, secretara executivă a UNECE, Tatiana Molcean.

Raportul subliniază vulnerabilitatea pădurilor boreale-arctice, care conţin aproape jumătate din pădurile primare, seculare ale planetei şi care înmagazinează cantităţi mari de dioxid de carbon. Aceste păduri sunt puse în pericol de creştere temperaturilor şi de incendiile de vegetaţie.

Emisfera nordică adăposteşte 42% din pădurile lumii şi aproape jumătate din pădurile primare, dar este din ce în ce mai mult expusă incendiilor, dăunătorilor şi secetei, potrivit raportului.

Aceşti factori au făcut ca pădurile din Europa să absoarbă aproape cu o treime mai puţin dioxid de carbon anual în 2020-2022 în comparaţie cu 2010-2014, potrivit unui studiu condus de Centrul de cercetare al Uniunii Europene.

”Nu ne putem permite să pierdem cea mai puternică apărare naturală a planetei’‘, a spus Molcean. ”Sporirea numărului de inc endii de vegetaţie şi al episoadelor de secetă împing pădurile peste punctul critic”.

La COP30, Brazilia urmează să lanseze un fond pentru păduri tropicale – Tropical Forests Forever Fund (TFFF) – pentru a oferi finanţare statelor care îşi iau angajamentul de a conserva pădurile de pe teritoriul lor.