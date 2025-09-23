Peste 8.500 de incendii de vegetaţie produse în România, în perioada 1 iunie–31 august / În vestul şi sud-estul ţării s-au înregistrat creşteri notabile / Judeţele unde numărul incendiilor a scăzut

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă, marţi, că, în perioada 01 iunie – 31 august 2025, echipajele au intervenit pentru stingerea a peste 8.500 de incendiin de vegetaţie, numărul total fiind în scădere cu 3,2% faţă de anul trecut. Cu toate acestea, în vestul şi sud-estul ţării s-au înregistrat creşteri notabile, transmite News.ro.

”În perioada 01 iunie – 31 august 2025, pompierii au intervenit la nivel naţional pentru stingerea a 8.520 de incendii de vegetaţie, cu 3,2% mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost raportate 8.799 de cazuri”, a transmis, marţi, IGSU.

Potrivit pompierilor, comparativ cu vara precedentă, situaţia incendiilor de vegetaţie variază semnificativ între judeţe.

”În vestul şi sud-estul ţării s-au înregistrat creşteri notabile. În Arad numărul cazurilor aproape s-a dublat (+94%), iar în Tulcea, Timiş, Bihor şi Constanţa majorările au fost cuprinse între 28% şi 46%, a transmis IGSU.

În schimb, în alte regiuni, în special în sud şi centru, trendul este descendent: Vrancea (–50%), Argeş (–43%), Gorj (–36%), Vâlcea (–32%) şi Prahova (–16%) au raportat scăderi considerabile.

”Deşi totalul incendiilor a scăzut uşor la nivel naţional, fenomenul continuă să aibă un impact major asupra mediului şi siguranţei comunităţilor. În numeroase cazuri, cauza principală rămâne factorul uman, prin arderea intenţionată a resturilor vegetale pentru curăţarea terenurilor”, au transmis pompierii.

Aceştia avertizează că această practică este extrem de periculoasă, deoarece, în condiţii de vânt sau temperaturi ridicate, flăcările se pot extinde rapid şi pot pune în pericol vieţi, locuinţe, păduri şi bunuri materiale.

IGSU reaminteşte că arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă. Persoanele care nu respectă legea riscă atât sancţiuni contravenţionale, cât şi consecinţe grave prin iniţierea unor incendii de proporţii. În doar câteva clipe, un foc scăpat de sub control poate mistui hectare întregi de teren.

”Prevenirea acestor situaţii nu poate fi realizată doar prin intervenţia pompierilor. Este nevoie de responsabilitatea şi implicarea fiecărui cetăţean. Doar împreună putem limita efectele incendiilor de vegetaţie şi putem contribui la protejarea comunităţilor şi a mediului înconjurător”, a mai transmis IGSU.