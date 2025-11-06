Argeşeni suspectaţi că au înfiinţat firme pe teritoriul unui stat din UE ca să cumpere maşini second-hand de pe site-urile de licitaţii online, pe care să le vândă apoi în România fără să declare veniturile la Fisc / Prejudiciul este estimat la 3,8 milioane de lei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Patru argeşeni sunt suspectaţi că au înfiinţat, între 2017 şi 2023, mai multe firme pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană cu scopul de a cumpăra maşini second-hand de pe site-uri de licitaţii online, pe care să le vândă apoi în România, fără să declare la Fisc veniturile obţinute. Poliţiştii au făcut, joi, mai multe percheziţii în localităţi din judeţul Argeş, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Poliţia Română a informat, joi, că poliţiştii din Argeş au făcut 20 de percheziţii în Argeş, într-un dosar penal de evaziune fiscală şi spălare a bani lor, în care sunt vizate patru persoane, cu vârste cuprinse între 36 şi 38 de ani, din acest judeţ.

Potrivit anchetatorilor, aceştia ar fi înfiinţat, în perioada 2017 – 2023, societăţi comerciale, pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, cu scopul de a achiziţiona autoturisme second-hand, de pe site-uri de licitaţii online, pe care ulterior le-ar fi vândut în România, fără a declara la Fisc veniturile obţinute.

Prejudiciul cauzat este estimat la 3. 800.000 de lei.

Un număr de 15 persoane urmează să fie conduse la sediul unităţii de poliţie, pentru continuarea cercetărilor.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Serviciului Criminalistic Argeş, Serviciului Investigaţii Criminale Argeş, Poliţiei Municipiului Piteşti, Poliţiei Oraşului Mioveni, Poliţiei Oraşului Costeşti, Poliţiei Oraşului Ştefăneşti şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.