Un grup de parlamentari germani de extremă dreapta se va deplasa săptămâna viitoare în Rusia / Legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Câţiva membri proeminenţi ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat formaţiunea joi, o vizită ce va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Parlamentarii AfD Steffen Kotre şi Rainder Rothfuss urmează să participe la o conferinţă în staţiunea Soci de la Marea Neagr ă, a anunţat la Berlin un purtător de cuvânt al grupului parlamentar al AfD.

Jorg Urban, şeful filialei AfD din landul estic Saxonia, îi va însoţi pe cei doi, a precizat pentru dpa grupul parlamentar regional.

Potrivit unor surse de partid, Hans Neuhoff, europarlamentar, va face de asemenea parte din grup.

Grupul parlamentar al AfD în Saxonia a precizat de asemenea că politicienii vor călători în Rusia pentru a participa la „Simpozionul BRICS-Europa”, unde fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev va susţine un discurs, alături de alţi participanţi.

Printre ţările BRICS se numără membrii fondatori Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud, alături de alte state.

„Sancţiunile împotriva Rusiei cauzează ţării noastre pagu be considerabile. De îndată ce AfD va ajunge la guvernare, noi le vom aboli”, a declarat Urban când a fost întrebat despre vizită.

„Noi reprezentăm interesele germane pe care guvernul federal nu le mai urmăreşte: resurse energetice la preţuri accesibile, diplomaţia păcii, contacte cu reprezentanţi ai ţărilor BRICS”, a declarat Kotre pentru dpa.

AfD, un partid anti-imigraţie care se opune sancţiunilor impuse Moscovei ca urmare a războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, a făcut în mod repetat audienţă în mass-media cu poziţiile sale pro-Rusia.