Percheziții DNA în București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 3,5 milioane euro
Procurorii DAN efectuează, joi, percheziții în patru locații din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la circa 18 milioane de lei (peste 3,5 milioane euro).
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 18.000.000 de lei.
În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 4 locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată în comunicatul DNA.
