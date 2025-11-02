VIDEO Livrator străin, atacat de doi tineri, o fată și un băiat, în Popești-Leordeni, după o șicanare în trafic

Un livrator srilankez a fost atacat în stradă, în localitatea Popești-Leordeni, de doi tineri, o fată și un băiat. Incidentul a fost filmat, iar victima a reclamat agresiunea la Poliție. Livratorul ar fi fost agresat de cei doi tineri după o șicanare în trafic.

Din imaginile video se vede cum tânăra îl lovește pe livrator cu cablul de la încărcătorul telefonic și chiar îl scuipă.

Poliția a transmis că primit sesizarea de la o persoană 24 de ani de cetățenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei șincanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză.

„Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 01 noiembrie a.c., în jurul orei 15:45, în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun”, se precizează în comunicatul poliției.

Livratorul a dat și el o declarație, afirmând că e trist pentru că a fost „bătut ca un câine”, în timp ce lucra (vezi mai jos video).