G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Livrator străin, atacat de doi tineri, o fată și un băiat,…

agresori
Screenshot

VIDEO Livrator străin, atacat de doi tineri, o fată și un băiat, în Popești-Leordeni, după o șicanare în trafic

Articole2 Noi • 3.991 vizualizări 8 comentarii

Un livrator srilankez a fost atacat în stradă, în localitatea Popești-Leordeni, de doi tineri, o fată și un băiat. Incidentul a fost filmat, iar victima a reclamat agresiunea la Poliție. Livratorul ar fi fost agresat de cei doi tineri după o șicanare în trafic.

Din imaginile video se vede cum tânăra îl lovește pe livrator cu cablul de la încărcătorul telefonic și chiar îl scuipă.

Poliția a transmis că primit sesizarea de la o persoană 24 de ani de cetățenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei șincanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză.

„Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în cursul zilei de 01 noiembrie a.c., în jurul orei 15:45, în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și luarea măsurilor legale care se impun”, se precizează în comunicatul poliției.

Livratorul a dat și el o declarație, afirmând că e trist pentru că a fost „bătut ca un câine”, în timp ce lucra (vezi mai jos video).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la Primăria Capitalei: „Să spunem pe șleau, mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București” / „Veți avea în mine un partener”

Articole2 Noi • 6.053 vizualizări
4 comentarii

UPDATE VIDEO Corul de copii al Patriahiei interpretează o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar / Evenimentul a avut loc pe 30 octombrie, iar clipul a fost postat de agenția de știri a Patriarhiei

Articole1 Noi • 26.710 vizualizări
8 comentarii

VIDEO Protest al șoferilor pentru că Centura Focşani Nord rămâne închisă / Subprefectul Liviu Macovei reclamă că cineva refuză să emită un aviz pentru deschiderea drumului din motive de „siguranţa circulaţiei” / Reacția Prefecturii

Articole1 Noi • 6.243 vizualizări
3 comentarii

8 comentarii

  1. Ț…
    Așteptăm reacția d-lui Gelu Duminică

  2. Nu-s „doi tineri”, ci doi t!g@ni pusi pe scandal, ca orice membru al etniei.

    • Ce ai spus tu acum nu e rasism, dar ca aia l-au batut pe nenea din Sri Lanka e rasism si „suveranism”. Vai de capul vostru.

    • @ Rationalul: Unde vezi tu rasism? Se vede clar in imagini ce personaje sunt. Daca spunea ca aia doi sunt cea cra – da, era rasism. Use your brain.

    • @AlexandruAlex a spus mai citeste odata ce a spus „ca orice membru al etniei” . E o ciondaneala in trafic basic pentru orice oras din Romania cand un nedestept cu scuter i-o fi incurcat in trafic pe alt nedestepti cu BMW sau invers, dar lumea o da deja in etnii, suveranisti si alte asemenea.

    • I-Raționalule, șicanarea în trafic s-a terminat prin bucurești uneori cu împușcături.

      Ce relevanță are etnia? Xenofobi sunt tocmai ăia care menționează etnia unor contravenienți sau infractori care provoacă scandal.

    • Majoritatea sunt puși pe scandal, furt. E un fapt. Nu trebuie generalizat însă.

  3. Nesatisfăcător răspunsul polițiștilor care sunt plătiți din bani publici. Cei doi țigani trebuiau arestați deja.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.