O persoană este anchetată după ce a efectuat un foraj ilegal în Craiova şi a început să distribuie apă către două blocuri şi mai multe case / Încasa și bani pentru serviciul prestat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O persoană este cercetată după ce a făcut un foraj ilegal în Craiova din care distribuia apă către două blocuri şi mai multe case şi încasa bani pentru serviciul prestat, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu. De asemenea, persoana respectivă realizase şi un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără respectarea normelor privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au anunţat, luni, că au făcut un control în Craiova, în urma căruia au descoperit o situaţie gravă de exploatare ilegală a resurselor de apă subterană.

„O persoană fizică a executat, fără avize şi autorizaţii legale, un foraj de mare adâncime, din care distribuia apă către două blocuri de locuinţe şi mai multe case, încasând sume de bani pentru serviciul prestat, la un preţ stabilit de aceasta. Totodată, persoana respectivă a realizat un sistem improvizat de canalizare, prin care apa uzată era colectată într-o fosă de dimensiuni mari, fără a respecta normele privind protecţia mediului şi sănătatea populaţiei”, au transmis reprezentanţii ABA Jiu.

În urma controlului, inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au oprit activitatea ilegală, au dispus sigilarea puţului forat şi au sesizat poliţiştii şi procurorii, în acest caz fiind deschis un dosar penal.