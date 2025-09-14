Trei membri ai clanurilor interlope care s-au bătut în plină zi în Craiova au fost reținuți pentru 24 de ore. Bătaia s-a soldat cu un deces și patru răniți

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoane se află internate în spital, aflându-se sub supravegherea poliţiştilor. Anchetatorii au extins cercetările pentru a stabili dacă au mai fost şi alte persoane prezente la momentul incidentului, transmite News.ro.

”Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare, precum şi a altor doi bărbaţi, de 17 şi 47 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare. De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea poliţiştilor”, au afirmat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Poliţiştii au mai anunţat că au fost extinse cercetările, pentru a se stabili dacă au fost şi alte persoane prezente la faţa locului, la momentul incidentului.

Bărbaţii reţinuţi urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Poliţiştii au fost anunţaţi că, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi, iar unele persoane au reuşit să fugă.

La scurt timp, acestea au fost prinse de poliţişti.

”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor”, au afirmat poliţiştii.