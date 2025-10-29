G4Media.ro
Sorana Cîrstea, pe terenul de joc cu ocazia turneului WTA de la Cincinnati.
Sorana Cirstea / Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea, după ultima victorie din WTA: „Îmi pare rău că am învins o foarte bună prietenă”

29 Oct

Meciurile din circuitul WTA pot reprezenta uneori și dueluri împotriva unor bune prietene. Este și cazul Soranei Cîrstea, jucătoarea din România precizând că este fericită pentru calificarea în sferturile de la Hong Kong, dar că îi pare rău că a învins o apropiată – Ajla Tomljanovic.

Sorana și Ajla sunt legate de o prietenie de ani de zile, iar Cîrstea a precizat la finalul meciului de miercuri că îi pare rău că a fost nevoită să se dueleze cu australianca.

„Un meci foarte greu. Mi-e foarte bună prietenă (n.r. Ajla Tomljanovic), nu e ușor să joci împotriva cuiva de care ești foarte apropiat. Mă bucură victoria, dar îmi pare rău ca a trebuit să joc împotriva ei.

Nu a fost ușor să trec peste faptul că am jucat foarte bine, dar am pierdut primul set. Serviciul m-a ajutat în momentele dificile. N-a fost ușor să revin.

Sunt pentru prima oară aici, mă bucur că pot juca împotriva oamenilor de aici, ne-au susținut pe amândouă. Atmosfera a fost extraordinară astăzi, sunt încântată că pot juca la Hong Kong”, a declarat Sorana Cîrstea, citată de Digisport.

Calificarea în sferturi a venit după ce jucătoarea din România a învins-o pe Ajla Tomljanovic, fostă ocupantă a locului 32 în ierarhia mondială.

După ce a pierdut primul set (4-6), Sorana a revenit în meci grație serviciului său și a returului, capitole unde a făcut diferența.

Cîrstea a câștigat următoarele două manșe, scor 6-4, 6-3, după un meci care a durat două ore și 22 de minute.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $ 6,815 și 54 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

„Prudential Hong Kong Tennis Open” are loc în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275.094, iar competiția face parte din categoria WTA 250.

