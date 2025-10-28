Nigerianul Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a declarat că viza sa americană a fost anulată

Consulatul Statelor Unite din Lagos, Nigeria, i-a anulat viza scriitorului Wole Soyinka, un critic vehement al preşedintelui SUA, Donald Trump, a declarat marţi laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 1986, informează AFP, conform Agerpres.

„Vreau să asigur consulatul…că sunt foarte mulţumit de anularea vizei mele”, a declarat celebrul dramaturg şi autor nigerian într-o conferinţă de presă.

Mai devreme anul acesta, el indicase că fusese convocat de consulatul american pentru un interviu în vederea reînnoirii vizei.

Potrivit unei scrisori adresate lui Soyinka de consulat, consultată de AFP, responsabilii au invocat regulamente ale Departamentului de Stat care permit „anularea unei vize de tip non-imigrant în orice moment, la discreţia sa”.

Citind scrisoarea cu voce tare în faţa jurnaliştilor la Lagos, capitala economică a Nigeriei, laureatul Nobelului pentru Literatură a precizat că responsabilii i-au cerut să îşi aducă paşaportul la consulat pentru ca viza sa să poată fi anulată.

Dramaturgul în vârstă de 91 de ani a fost profesor la universităţi americane (precum Cornell) şi a primit distincţii din partea unor instituţii de elită, între care Harvard.

Administraţia Trump a făcut din anularea vizelor un element central al luptei sale împotriva imigraţiei, vizând în special studenţii care se exprimau pe tema drepturilor palestiniene.

Solicitată de AFP, ambasada Statelor Unite la Abuja a refuzat să comenteze.