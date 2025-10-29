Inspectoratul școlar București: Nemulțumirile generate de creșterea normei didactice de predare pot afecta motivația profesorilor – analiză

Una dintre punctele slabe identificate de Inspectoratului Școlar al Municipiului București se referă la nemulțumirile generate de creșterea normei didactice de predare, care pot afecta motivația profesorilor, potrivit unui document publicat pe site-ul instituției. Este vorba despre planul managerial pentru anul școlar 2025-2026.

Din toamnă, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Conform documentului, alte puncte slabe mai sunt spațiile insuficiente pentru programe complementare (Școală după Școală) în toate unitățile, rețeaua de internet care nu acoperă uniform nevoile reale ale tuturor unităților și resursa umană tehnică limitată pentru management de proiect.

La secțiunea de „resurse materiale și financiare”, ISMB a identificat următoarele puncte slabe:

Nemulțumiri și destabilizare generate de creșterea normei didactice și modificările procedurale de repartizare pentru anul școlar 2025-2026, care pot afecta motivația cadrelor didactice și stabilitatea organizării școlare ;

; Rețea de internet care nu acoperă uniform nevoile reale ale tuturor unităților; disparități între școli;

Echipamente multimedia/IT insuficiente sau învechite moral și lipsa mentenanței în unele școli;

Subutilizare a dotărilor obținute prin programe (ROSE, PNRR) în anumite școli;

Monitorizare insuficientă a obținerii avizelor de funcționare;

Spații insuficiente pentru programe complementare (Școală după Școală) în toate unitățile ;

; Discrepanțe de capacitate în scrierea/gestionarea proiectelor între unități; resursă umană tehnică limitată pentru management de proiect;

