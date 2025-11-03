Au fost identificate numele a cinci milioane din cei șase milioane de evrei uciși în Holocaust, iar inteligența artificială poate ajuta la identificarea altora

Președintele Memorialului Holocaustului de la Ierusalim Yad Vashem, Dani Dayan, a declarat că atingerea pragului de cinci milioane este o reamintire a unei obligații nerezolvate, scrie Jerusalem Post.

Cei cinci milioane din peste șase milioane de evrei uciși în Holocaust au fost identificați până în prezent, iar cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), ar putea fi recuperate și mai multe nume, au declarat luni cercetătorii israelieni.

Yad Vashem a declarat că această etapă importantă marchează șapte decenii de muncă și se află în centrul misiunii sale de a recupera identitățile celor uciși de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Aproximativ un milion de victime evreiești sunt încă necunoscute, „iar multe dintre ele vor rămâne probabil necunoscute pentru totdeauna”, a declarat Yad Vashem. Cu ajutorul unor instrumente precum AI și învățarea automată, centrul consideră că ar putea recupera încă 250.000 de nume prin analizarea a sute de milioane de documente care erau prea voluminoase pentru a fi cercetate manual.

Având în vedere că numărul supraviețuitorilor Holocaustului este în scădere și că în curând nu vor mai exista martori oculari, președintele Yad Vashem, Dani Dayan, a declarat că atingerea pragului de cinci milioane este o reamintire a unei obligații nerezolvate.

„În spatele fiecărui nume se află o viață care a contat – un copil care nu a crescut niciodată, un părinte care nu s-a mai întors acasă, o voce care a fost redusă la tăcere pentru totdeauna”, a spus Dayan. „Este datoria noastră morală să ne asigurăm că fiecare victimă este amintită, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în întunericul anonimatului.”

În mai 2024, Yad Vashem a declarat că a dezvoltat propriul software bazat pe inteligență artificială pentru a cerceta teancuri de înregistrări în încercarea de a identifica sute de mii de evrei uciși în Holocaust ale căror nume lipsesc din memorialele oficiale.

La acea vreme, a găsit informații despre 4,9 milioane de persoane citind declarații și documente, verificând filmări, cimitire și alte înregistrări.

Sala Numelor

Numele victimelor Holocaustului, precum și dosarele personale care povestesc despre viața multora dintre ele, sunt compilate într-o bază de date online Yad Vashem în șase limbi.

Această bază de date, a menționat acesta, a ajutat nenumărate familii să se reunească cu rudele pierdute și familiile să comemoreze persoanele dragi, mai ales că majoritatea victimelor au rămas fără morminte.

„Naziștii nu au urmărit doar să-i ucidă, ci și să le șteargă existența. Prin identificarea a cinci milioane de nume, le redăm identitatea umană și ne asigurăm că memoria lor dăinuie”, a declarat la Jerusalem Post istoricul Alexander Avram (originar din România), directorul Sălii Numelor din Yad Vashem, care conduce baza de date centrală cu numele victimelor.

“Timp de ani de zile am lucrat cu liste, la ora actuală deja am procesat majoritatea listelor. Un proiect pe care l-am avut în ultimii ani a fost să căutăm nume în sinagogi în Israel, dar nu numai. De multe ori există plăci memoriale care au fost puse de cineva care a făcut o donație sinagogii, de pildă în memoria bunicului care a pierit în lagărul de la Bergen Belsen. Am avut o echipă de tineri aici în Israel care au mers din sinagogă în sinagogă, acoperind circa 97% din sinagogile din Israel, unde au făcut fotografii digitale cu aceste plăcuțe memoriale care se referă la o victimă a Holocaustului.” a declarat Alexandru Avram, intervievat de RFI România în februarie 2024.

„Pe de altă parte, am trimis această echipă în cimitire evreiești aici în Israel, unde sunt plăci memoriale – mațeva în ebraică – pe care una din 10 statistic sunt înscrise și nume ale unor victime ale Holocaustului. Cineva a decedat în anii 70 – 80 sau acum o lună, iar familia decide ca pe placa de mormânt să înregistreze și numele părinților sau bunicilor sau fraților acestei persoane care era, să zicem, un supraviețuitor al Holocaustului. Pe placa sa de mormânt sunt gravate numele rudelor sale care au murit în timpul Holocaustului. Sunt numele victimelor care au fost ucise într-un lagăr de exterminare, dar familia are nevoie de un loc concret, pe care să pună mână, unde să apară numele acestora. Și acestea au fost fotografiate și avem persoane care le înregistrează în baza de date.” adaugă Alexander Avram.