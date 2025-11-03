Virusurile ar putea deveni o nouă armă împotriva infecţiilor bacteriene rezistente la antibiotice

Virusurile care atacă bacteriile, cunoscute sub numele de bacteriofagi, ar putea salva vieţi în infecţiile severe rezistente la tratamentele cu antibiotice, transmite News.ro.

Un nou tip de tratament bazat pe virusuri ar putea oferi o alternativă promiţătoare la antibioticele standard în combaterea unor infecţii bacteriene grave şi rezistente la tratament, potrivit rezultatelor unui studiu clinic aflat în faza intermediară.

Studiul a inclus 42 de pacienţi diagnosticaţi cu bacteriemie cu Staphylococcus aureus (stafilococul auriu), o infecţie severă a sângelui care se poate răspândi rapid în ţesuturi şi care este adesea dificil de tratat.

Cercetătorii au testat un tratament experimental bazat pe un „cocktail” de bacteriofagi, virusuri care infectează şi distrug exclusiv bacteriile, administrat intravenos.

Două treimi dintre pacienţi au primit acest amestec viral în combinaţie cu terapia antibiotică standard, iar restul au primit un placebo, beneficiind şi de antibioticele uzuale.

Rezultatele au arătat o rată mai mare de succes clinic în rândul pacienţilor trataţi cu combinaţia bacteriofagi-antibiotice comparativ cu cei care au primit doar antibiotice.

După 12 zile, 88% dintre pacienţii din grupul tratat cu virusuri au prezentat o evoluţie favorabilă, faţă de 58% în grupul placebo.

În plus, pacienţii trataţi cu bacteriofagi au avut rate mai scăzute de nereuşită sau recidivă a infecţiei, au eliminat mai rapid bacteriile din sânge şi au avut o recuperare mai rapidă, petrecând mai puţin timp în terapie intensivă şi în spital.

Studiul a fost prezentat în cadrul conferinţei IDWeek 2025, un eveniment ştiinţific dedicat bolilor infecţioase, desfăşurat între 19 – 22 octombrie la Atlanta, în Statele Unite.

Conducătorul cercetării, dr. Loren Miller, medic şi specialist în sănătate publică (MPH), cercetător la The Lundquist Institute for Biomedical Innovation din cadrul Harbor-UCLA Medical Centers, a declarat că aceste rezultate oferă o bază solidă pentru iniţierea unui studiu clinic de fază 3 şi ar putea marca „o transformare fundamentală în modul în care sunt tratate infecţiile rezistente la antibiotice”.

Terapia bazată pe bacteriofagi, dacă va fi confirmată prin studii ulterioare, ar putea deveni un nou standard de îngrijire pentru pacienţii cu infecţii severe care nu răspund la tratamentele convenţionale.

Studiul a fost realizat de Armata Pharmaceuticals, companie specializată în dezvoltarea de terapii antivirale de înaltă puritate destinate combaterii infecţiilor bacteriene rezistente.