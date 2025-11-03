Şeful Pentagonului vizitează Coreea de Sud pentru discuţii despre trupele americane din regiune, în timp ce Seulul planifică cea mai mare creştere a bugetului apărării din ultimii ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, începe luni o vizită în Coreea de Sud pentru discuţii care sunt de aşteptat să vizeze obiectivul Washingtonului de a remodela rolul trupelor americane din această ţară care planifică cea mai mare creştere a bugetului apărării din ultimii ani, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şefii apărării din cele două ţări au programat pentru marţi reuniunea consultativă anuală privind securitatea, forumul la cel mai înalt nivel în cadrul căruia cele două ţări stabilesc cursul alianţei lor militare şi al apărării Coreei de Sud împotriva Coreei de Nord, care deţine arme nucleare.

Ministrul sud-coreean Ahn Gyu-back şi Pete Hegseth vor discuta despre pregătirea miliară comună pentru apărarea împotriva Coreei de Nord şi despre cooperarea în domeniul securităţii regionale şi al apărării cibernetice şi antirachetă, a declarat Ministerul Apărării din Coreea de Sud.

Este de aşteptat ca cei doi să discute planurile de răspuns la „schimbările mediului de securitate şi ameninţări” prin dezvoltarea alianţei dintre cele două ţări, a precizat ministerul de la Seul.

Washingtonul ia în considerare flexibilizarea rolului celor 28.500 de soldaţi americani din Coreea de Sud, cu scopul de a menţine echilibrul de putere în Asia, pe fondul îngrijorărilor legate de activităţile Chinei în Marea Chinei de Sud şi în jurul Taiwanului.

Oficialii americani au semnalat un plan de flexibilizare a forţelor americane pentru a putea opera în afara peninsulei coreene, ca răspuns la o gamă mai largă de ameninţări, cum ar fi apărarea Taiwanului şi controlul influenţei militare crescânde a Chinei.

Coreea de Sud s-a opus ideii de a schimba rolul trupelor americane, dar a depus eforturi pentru a-şi spori capacităţile de apărare în ultimii 20 de ani, cu scopul de a putea prelua comanda forţelor combinate americane şi sud-coreene pe timp de război. Coreea de Sud are 450.000 de soldaţi.

COREA DE SUD VA MAJORA BUGETUL PENTRU APĂRARE

Coreea de Sud planifică pentru 2026 cea mai mare creştere a bugetului de apărare din ultimii ani, în parte pentru a răspunde unei solicitări în acest sens a preşedintelui american Donald Trump, care a spus că aliaţii Washingtonului trebuie să plătească mai mult pentru prezenţa militară americană în ţările lor.

Hegseth urmează să viziteze marţi şi satul Panmunjom, situat în zona demilitarizată de la graniţa cu Coreea de Nord, însoţit de omologul său sud-coreean.

Luni, înalţii oficiali militari ai celor două ţări au ţinut reuniunea anuală privind orientările strategice şi operaţionale pentru forţele combinate şi au împărtăşit opinia că mediul de securitate regional este „complex şi instabil”. Cei doi preşedinţi ai Comitetului şefilor de stat major au promis cooperarea cu alţi aliaţi şi parteneri pentru a menţine securitatea Indo-Pacificului şi a descuraja potenţialele ameninţări, a declarat Ministerul Apărării din Coreea de Sud într-un comunicat.

Coreea de Nord, care deţine arme nucleare, a ignorat propunerile de dialog ale lui Trump şi ale preşedintelui sud-coreean Lee Jae Myung şi şi-a îmbunătăţit dramatic capacităţile militare convenţionale şi de rachete.